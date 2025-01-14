Найпопулярніший фільм Netflix в Україні: вітчизняна комедія очолила рейтинг

Комедія "Збори ОСББ" стала найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні. Стрічка розповідає про жителів однієї багатоповерхівки, які зібралися, щоб обговорити купівлю спільного генератора на зиму.

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На стримінговій платформі Netflix дедалі частіше з’являються українські фільми та серіали, які стають доступними для глядачів у різних країнах і популяризують вітчизняний кінематограф. 10 січня бібліотека Netflix поповнилася ще однією українською стрічкою — комедією "Збори ОСББ" режисера Міті Шмурака. Фільм, який вийшов у прокат 12 грудня 2024 року, вже здобув популярність серед глядачів і став найпопулярнішим в Україні на платформі.

Комедія "Збори ОСББ" очолила Топ 10 фільмів в Україні.

Комедія "Збори ОСББ" очолила Топ 10 фільмів в Україні Фото: Скриншот

"Збори ОСББ": про що фільм

Події комедії "Збори ОСББ" розгортаються навколо зборів жителів багатоповерхівки, які мають вирішити, чи купувати генератор на випадок блекауту взимку. Однак одного генератора не вистачить, щоб забезпечити електроенергією всі квартири. Питання, хто залишиться без світла, стає початком конфліктів між сусідами. А на тлі суперечок з’ясовуються глибші особисті проблеми та непорозуміння, що роками накопичувалися між мешканцями будинку.

Студія "Мамахихотала" створила повнометражний фільм всього за півтора місяця.

У фільмі представлено 11 яскравих персонажів, серед яких:

Ірина (Ольга Сумська) — впевнена в собі директорка дитячого садка;

Тарас (Євгеній Янович) — зарозумілий бізнесмен;

Надя (Ангеліна Самчик) — його ідеальна дівчина;

Гриша (Михайло Кукуюк) — ексцентричний сусід;

Юля (Антоніна Хижняк) — розсудлива мешканка будинку;

Паша (Ігор Портянко) — відповідальний сусід

пенсіонери Семен і Галина (Віктор Жданов і Ніна Набока);

емоційна пара з дітьми Оксана та Антон (Марія та Олександр Рудинські);

Кирило (Міша Лебіга) — новачок на зборах ОСББ.

Нагадаємо, другий сезон серіалу "Гра в кальмара" побив рекорди Netflix. Станом на 10 січня він очолював рейтинг найпопулярніших неангломовних шоу на платформі у 91 країні.

Раніше Фокус писав про 7 найочікуваніших прем'єр Netflix, які варто подивитися у січні.