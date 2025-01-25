Найкращі комедії на Netflix: фільми, що піднімуть настрій (відео)

Картини, які подарують вам гарний настрій, заряд позитиву та незабутні емоції. Серед головних героїв — Едді Мерфі, Раян Рейнольдс, Галь Гадот, Данієл Крейґ та інші.

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Хтось уперше обʼєднався на екрані, аби подарувати глядачам незабутні емоції, а хтось повернувся до франшизи вчетверте. Усіх їх обʼєднує бажання створити продукт, який викликатиме інтерес публіки. Про це пише Tudum.

"Поліцейський з Беверлі-Гіллз"

Через 40 років після дебюту свого культового героя комедійного бойовика Акселя Фолі Едді Мерфі повернувся до довгоочікуваної четвертої частини "Поліцейського з Беверлі-Гіллз". Нова справа повертає його в Беверлі-Гіллз і возз’єднує зі старими друзями та його відчуженою донькою.

"Одні з найсмішніших моментів в Акселя Фолі — це коли Едді імпровізує. Для мене велика частина моєї роботи полягала в тому, щоб створити правильне середовище, залучити правильних людей до Едді, щоб він міг робити те, що він вміє найкраще", — поділився режисер Марк Моллой.

Трейлер фільму "Поліцейський з Беверлі-Гіллз"

"Будка для поцілунків"

Заснований на популярному молодіжному романі Бет Ріклз, фільм зображує старшокласницю Елль Еванс (Джої Кінг), яка раптово починає привертати увагу хлопця Ноя (Джейкоб Елорді). Втім, є одна велика проблема: Ной є старшим братом найкращого друга Еллі, Лі (Джоел Кортні), і роман уже на початку ставить їхню дружбу під загрозу. Глядачі не могли залишитися осторонь "Будки для поцілунків", що спонукало до появи другого та третього фільмів.

Трейлер фільму "Будка для поцілунків"

"Родинний обмін"

Адаптований за дитячою книжкою Емі Краус Розенталь "Мамі час спати" 2010 року, фільм "Родинний обмін" створений режисером МакДжі ("Ангели Чарлі", "Няня") і знайомить із сім’єю Вокерів із Лос-Анджелеса, яку очолюють Джес (Дженніфер Гарнер) та Білл (Ед Гелмс). Джесс хвилюється, що її сім'я роз'єдналася. Вимушена спроба воззʼєднатися закінчується тим, що сім’я з п’яти осіб прокидається та виявляє, що вони помінялися тілами. Малюк Майлз і пес Піклз також "взяли участь" в обміні.

Трейлер фільму "Родинний обмін"

"Лео"

В анімаційній музичній комедії Адам Сендлер озвучує головну рептилію. Світ Лео раптово сколихнуло подвійне відкриття: йому 74 роки, а очікувана тривалість життя туатара — 75. Але незабаром він знаходить нову мету, коли учні з його класу починають приводити його додому — і виявляють, що він не звичайний домашній улюбленець.

Трейлер мультфільму "Лео"

"Не дивіться вгору"

Варто почати з акторського складу картини. У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Марк Райленс, Кейт Бланшетт, Меріл Стріп, Джона Гілл і Тімоті Шаламе. Фільм починається з того, що докторант (Лоуренс) та її професор (Ді Капріо) виявляють комету, яка має впасти на Землю найближчими місяцями та спричинити катастрофічні руйнування. Вони намагаються змусити уряд і ЗМІ сприйняти загрозу серйозно, проте щось пішло не так.

Трейлер фільму "Не дивіться вгору"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Через чотири роки після знайомства світу з унікальним приватним детективом Денієла Крейґа Бенуа Бланом сценарист і режисер Раян Джонсон повернувся до всесвіту "Ножі наголо" з продовженням "Скляної цибулі". Бланк несподівано запрошений на приватний острів технічного мільярдера Майлза Брона (Едвард Нортон) на щорічну зустріч Брона та його найстарших друзів, але раптом змушений перейти від відпочинку до розслідування, коли хтось раптом помирає.

Трейлер фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Червоне повідомлення"

Один з найбільш переглянутих фільмів Netflix об’єднує трьох знаменитих голлівудських акторів: Двейна Джонсона, Раяна Рейнольдса та Галь Гадот. Написаний і зрежисований Роусоном Маршаллом Тербером, фільм представляє Джонсона як головного профайлера ФБР Джона Гартлі, який об’єднується з хитрим злочинцем Ноланом Бутом (Рейнольдс), щоб зловити найрозшукуванішу крадіжку творів мистецтва, Сару "Єпископ" Блек (Гадот).

Трейлер фільму "Червоне повідомлення"

Нагадаємо, які фільми стали найпопулярнішими за всю історію Netflix.

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