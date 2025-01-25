Лучшие комедии на Netflix: фильмы, которые поднимут настроение (видео)

Картины, которые подарят вам хорошее настроение, заряд позитива и незабываемые эмоции. Среди главных героев — Эдди Мерфи, Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Даниэл Крейг и другие.

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Кто-то впервые объединился на экране, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции, а кто-то вернулся к франшизе в четвертый раз. Всех их объединяет желание создать продукт, который будет вызывать интерес публики. Об этом пишет Tudum.

"Полицейский из Беверли-Хиллз"

Спустя 40 лет после дебюта своего культового героя комедийного боевика Акселя Фоли Эдди Мерфи вернулся к долгожданной четвертой части "Полицейского из Беверли-Хиллз". Новое дело возвращает его в Беверли-Хиллз и воссоединяет со старыми друзьями и его отчужденной дочерью.

"Одни из самых смешных моментов в Акселе Фоли — это когда Эдди импровизирует. Для меня большая часть моей работы заключалась в том, чтобы создать правильную среду, привлечь правильных людей к Эдди, чтобы он мог делать то, что он умеет лучше всего", — поделился режиссер Марк Моллой.

Трейлер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз"

"Будка для поцелуев"

Основанный на популярном молодежном романе Бет Риклз, фильм изображает старшеклассницу Элль Эванс (Джои Кинг), которая внезапно начинает привлекать внимание парня Ноя (Джейкоб Элорди). Впрочем, есть одна большая проблема: Ной является старшим братом лучшего друга Элли, Ли (Джоэл Кортни), и роман уже в начале ставит их дружбу под угрозу. Зрители не могли остаться в стороне от "Будки для поцелуев", что побудило к появлению второго и третьего фильмов.

Трейлер фильма "Будка для поцелуев"

"Семейный обмен"

Адаптированный по детской книге Эми Краус Розенталь "Маме пора спать" 2010 года, фильм "Семейный обмен" создан режиссером МакДжи ("Ангелы Чарли", "Няня") и знакомит с семьей Уокеров из Лос-Анджелеса, которую возглавляют Джесс (Дженнифер Гарнер) и Билл (Эд Хелмс). Джесс волнуется, что ее семья разъединилась. Вынужденная попытка воссоединиться заканчивается тем, что семья из пяти человек просыпается и обнаруживает, что они поменялись телами. Малыш Майлз и пес Пиклз также "поучаствовали" в обмене.

Трейлер фильма "Семейный обмен"

"Лео"

В анимационной музыкальной комедии Адам Сэндлер озвучивает главную рептилию. Мир Лео внезапно всколыхнуло двойное открытие: ему 74 года, а ожидаемая продолжительность жизни туатара — 75. Но вскоре он находит новую цель, когда ученики из его класса начинают приводить его домой — и обнаруживают, что он не обычный домашний любимец.

Трейлер мультфильма "Лео"

"Не смотрите вверх"

Стоит начать с актерского состава картины. В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Марк Райленс, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Джона Хилл и Тимоти Шаламе. Фильм начинается с того, что докторант (Лоуренс) и ее профессор (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая должна упасть на Землю в ближайшие месяцы и вызвать катастрофические разрушения. Они пытаются заставить правительство и СМИ воспринять угрозу серьезно, однако что-то пошло не так.

Трейлер фильма "Не смотрите вверх"

"Ножи наголо: Стеклянный лук"

Спустя четыре года после знакомства мира с уникальным частным детективом Дэниела Крейга Бенуа Бланом сценарист и режиссер Райан Джонсон вернулся во вселенную "Ножи наголо" с продолжением "Стеклянного лука". Бланк неожиданно приглашен на частный остров технического миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон) на ежегодную встречу Брона и его старейших друзей, но вдруг вынужден перейти от отдыха к расследованию, когда кто-то вдруг умирает.

Трейлер фильма "Ножи наголо: Стеклянный лук"

"Красное сообщение"

Один из самых просматриваемых фильмов Netflix объединяет трех знаменитых голливудских актеров: Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот. Написанный и срежиссированный Роусоном Маршаллом Тербером, фильм представляет Джонсона в роли главного профайлера ФБР Джона Хартли, который объединяется с хитрым преступником Ноланом Бутом (Рейнольдс), чтобы поймать самую разыскиваемую воровку произведений искусства, Сару "Епископ" Блэк (Гадот).

Трейлер фильма "Красное сообщение"

Напомним, какие фильмы стали самыми популярными за всю историю Netflix.

Также Фокус писал о топ фильмов о любви, которые стоит пересмотреть ко Дню святого Валентина.