10 із 10: топ-5 найпопулярніших фільмів за всю історію Netflix

За дев'ять років з моменту глобального запуску Netflix подарував світові тисячі найцікавіших фільмів, серіалів і шоу. Серед усього цього різноманіття платформа все ж виділила п'ятірку картин, які набрали найбільше переглядів.

Related video

Після того як у січні 2016 року стримінгова платформа Netflix вийшла на світовий рівень, одночасно надавши свою мережу інтернет-телебачення більш ніж 130 новим країнам у всьому світі, у базі з'явилися десятки тисяч фільмів, серіалів і шоу. Фокус представляє вашій увазі п'ять художніх картин, які стали найбільш популярними за всю історію потокового гіганта.

"Червоне повідомлення"

230,9 млн переглядів / 454,2 млн годин перегляду на Netflix

"Червоне повідомлення" — американський комедійний бойовик режисера і сценариста Роусона Маршалла Тербера ("Ми – Міллери" і "Півтора шпигуна"), головні ролі в якому зіграли Двейн "Скеля" Джонсон, Галь Гадот і Раян Рейнольдс.

У центрі сюжету – найкращий профайлер ФБР Джон Гартлі (Дуейн Джонсон). Інтерпол видає йому Червоне повідомлення – ордер найвищого рівня на полювання і затримання найрозшукуванішої у світі людини на прізвисько "Єпископ" (Галь Гадот), що спеціалізується на крадіжці творів мистецтва.

Не дивно, що глобальні пошуки приводять його до епіцентру чергового зухвалого пограбування, де він змушений співпрацювати з найвидатнішим у світі крадієм витворів мистецтва Ноланом Бутом (Раян Рейнольдс), щоб разом вийти на слід "Єпископа". Яким же було здивування Гартлі, коли він зрозумів, хто насправді є грізним лиходієм. Глядачі поринають у захопливу подорож усією планетою з безліччю інтриг і викриттів.

Серед критиків фільм отримав переважно негативні відгуки.

"Великий бюджет і зоряний акторський склад "Червоного повідомлення" в сумі дають спритно компетентну екшен-комедію, чиї позбавлені смаку інгредієнти лише роблять підсумковий результат більш розчаровувальним", – говорить їхній вердикт. Однак у глядачів інша думка.

"Не дивіться вгору"

171,4 млн / 408,6 млн

"Не дивіться вгору" – американський сатиричний науково-фантастичний фільм 2021 року Адама Маккея з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс у головних ролях.

Сюжет оповідає про двох астрономів, які відкривають нову комету і, розрахувавши її траєкторію, дізнаються, що за півроку вона зіткнеться із Землею, що покладе край існуванню людства і всього живого на планеті. Вони насилу домагаються аудієнції у президента США, але там до їхнього попередження ставляться з недовірою. Тоді аспірантка факультету астрології Кейт Дібіаскі (Лоуренс) і професор Рендалл Мінді (Ді Капріо), виступають у популярній телепередачі, але більшість все одно не сприймає загрозу всерйоз. За допомогою доктора Оглторпа (Роб Морган) Кейт і Рендалл вирушають у медіа-тур. Він переносить їх з офісу байдужої президентки Орлеану (Меріл Стріп) та її улесливого сина і начальника штабу Джейсона (Джона Гілл) в ефір The Daily Rip, оптимістичного ранкового шоу, ведучими якого є Брі (Кейт Бланшетт) і Джек (Тайлер Перрі).

Фільм вийшов на платформі 24 грудня 2021 року і буквально одразу ж очолив ТОП-10 фільмів Netflix, які найбільше переглядають, у понад 95 країнах світу. Зараз він опустився на друге місце. "Не дивіться вгору" зібрав безліч номінацій у різних престижних преміях і взяв деякі нагороди, зокрема премію Гільдії сценаристів США за найкращий сценарій.

Багато видань занесли "Не дивіться вгору" до своїх списків найкращих фільмів року, зокрема CBS, Deadline, US Magazine.

Проєкт "Адам"

157,6 млн / 281 млн

"Проєкт "Адам" – американський комедійний науково-фантастичний бойовик режисера Шона Леві та сценаристів Джонатана Троппера, Т.С. Ноуліна, Дженніфер Флекетт і Марка Левіна.

Розповідь починається з того, що Адам Рід, 12 років, який все ще сумує за раптовою смертю свого батька роком раніше, одного разу вночі заходить у свій гараж і бачить там пораненого пілота (Раян Рейнольдс). Цей таємничий пілот виявляється старшою версією його самого з майбутнього, де подорожі в часі тільки зароджуються. Він ризикнув усім, щоб повернутися вчасно із секретною місією. Разом вони мають вирушити в пригоду в минуле, щоб знайти свого батька, все виправити і врятувати світ. Поки всі троє працюють разом, і молодий, і дорослий Адам упокорюються з втратою батька та отримують шанс загоїти рани, які сформували їх. На додачу до складності місії два Адами виявляють, що вони насправді не дуже люблять один одного, і якщо вони хочуть врятувати світ, спершу їм потрібно з'ясувати, як порозумітися.

У стрічці також знімалися Марк Руффало, Дженніфер Гарнер, Вокер Скобелл, Кетрін Кінер і Зої Салдана.

"Цей фільм – повна пустушка, але часом доволі захоплива – це дивовижна науково-фантастична пригода з навіженим почуттям життя", – написав про "Проєкт "Адам"" Оуен Гліберман із Variety.

"Пташиний короб"

157,4 млн / 325,3 млн

"Пташиний короб" – американський постапокаліптичний фільм жахів режисерки Сюзанни Бір.

Фільм показує події у світі, який п'ять років тому занурився в хаос: побачивши щось, люди накладають на себе руки. Почувши по радіо про безпечне місце, Мелорі Гейз із двома п'ятирічними дітьми вирушає на пошуки громади, що вижила, і прихоплює із собою папуг у коробці. Щоб зберегти життя в цьому новому світі, найголовніше — не дивитися на всі боки і слухати, як птахи реагують на небезпеку, що наближається. Вона зав'язує очі собі та дітям, щоб не побачити сутностей. Один погляд на них – і вона приречена, як і її дочка та син.

Головну роль у картині зіграла володарка премії "Оскар" Сандра Буллок. У картині також знімалися Джон Малкович, Сара Попсон і Тревант Роудс.

У зйомках фільму максимально використовували живих птахів, замінюючи їх цифровими зображеннями в тих епізодах, коли вони "хвилювалися". Також там показано кадри залізничної катастрофи Лак-Мегантік, унаслідок якої загинуло 47 осіб у місті Лак-Мегантік, Квебек, 6 липня 2013 року. Кадри були куплені у постачальника, і Netflix заявив, що вони залишаться у фільмі навіть після того, як ті, хто вижив у катастрофі, попросили видалити їх. Пізніше Netflix видалив кадри і замінив їх уривком зі скасованого американського телесеріалу.

Спін-офф-сиквел "Пташиний короб Барселона" вийшов на Netflix 14 липня 2023 року.

"Ручна поклажа"

156,5 млн / 313 млн

"Ручна поклажа" – американський художній фільм режисера Жауме Кольєт-Серра з Тероном Еджертоном і Джейсоном Бейтманом у головних ролях.

Настає переддень Різдва, і молодий агент TSA (Служба транспортної безпеки) Ітан Копек (Еджертон) отримує дзвінок із чужого навушника і виявляється втягнутим у смертельну гру. Незнайомець (Джейсон Бейтман) вимагає пронести на борт літака пакет із вибухівкою. Під тиском Ітан змушений дозволити небезпечному згортку прослизнути через охорону аеропорту і потрапити на рейс, запланований на Різдво. Ставки зростають, коли шантажист загрожує життю вагітної дівчини Ітана, Нори, яку грає Софія Карсон.

По ходу сюжету Ітан повинен долати напружену обстановку аеропорту, намагаючись перехитрити мандрівника і запобігти катастрофі.

Критики припустили, що "Ручна поклажа" – інтерпретація "Міцного горішка", але загалом картина їм сподобалася. Зі свого боку TSA зазначила, що фільм містить неточності, але похвалила творців за те, що вони зобразили співробітника їхньої служби в героїчному світлі.

Раніше Фокус писав про 5 найкращих серіалів Netflix 2024 року.