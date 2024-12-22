Послідовно закручений: відгуки критиків на новий хіт Netflix "Ручна поклажа"

"Ручну поклажу" багато хто порівнює за напруженням пристрастей і схожістю сюжету з "Міцним горішком". Однак деякі критики зазначають, що новинці далеко до оригіналу.

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На стримінговому сервісі Netflix вийшов фільм режисера Жауме Кольєт-Серра "Ручна поклажа" ("Carry-On"), головні ролі в якому виконали Терон Еджертон і Джейсон Бейтман. На Rotten Tomatoes у картини 85% свіжості від глядачів, а критики дали їй полярну оцінку. Фокус зібрав думки кінооглядачів з приводу цієї картини.

Про що фільм "Ручна поклажа"?

Звичайний хлопець Ітан Копек готується стати батьком і мріє про кар'єру поліцейського, але замість цього застряг на нудній роботі в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Життя Ітана було б прекрасним, якби не несвоєчасне повідомлення його коханої Нори про вагітність, що спонукає героя просити у свого начальника підвищення. Отримавши схвалення, Копек з радістю береться за роботу оператора рентгенівського сканера, замінюючи на цій посаді свого друга і колегу.

Але на новій посаді у невдалого співробітника майже відразу починаються проблеми. Таємнича жінка вручає йому навушник, і підозріле повідомлення на його телефоні настійно закликає його ним скористатися. Після цього спокійний чоловічий голос повідомляє Копеку, що він повинен пропустити одну валізу з невідомим (але явно небезпечним) вмістом на різдвяний рейс. Пізніше з'ясовується, що це нервово-паралітична речовина Novichok-7.

Щоб в Ітана не залишилося жодних сумнівів, голос обіцяє розібратися з Норою, якщо він не виконає те, що наказано. Тепер Копек стикається з важким вибором: підкоритися і врятувати свою вагітну подругу або пожертвувати її життям заради безпеки пасажирів літака.

Трейлер фільму "Ручна поклажа"

Що кажуть критики?

"Хоча "Ручна поклажа" розважає своїм твердим темпом, він не пропонує нічого, чого ми не бачили раніше. Як і інші класичні бойовики, "Ручна поклажа" сповнена шаблонів, таких як дія в одному місці, аеропорту, і є загроза бомби, яку потрібно знешкодити, інакше вона вб'є тисячі невинних людей. Є химерний персонаж, який допомагає наприкінці, і детектив всього на крок позаду головного героя, який намагається розкрити справу. Проте це акуратний і легкий фільм, який ви можете дивитися знову і знову", — пише Ромі Нортон для Film Focus Online.

Вона зазначає, що з доволі щасливим, трохи вульгарним фіналом фільм не передбачає, що в нього буде продовження, адже Ітан вирушає у відпустку зі своєю дитиною і новим блискучим значком поліцейського. Однак автор не виключає, що, знаючи Netflix, можна очікувати розвитку сюжету.

"Якщо ви шукаєте веселий бойовик у цей святковий сезон, обов'язково подивіться "Ручну поклажу"", — підсумувала вона.

Зі свого боку Остін Берк каже, що "Ручна поклажа" — це проста, добре поставлена і наповнена напруженими моментами картина, що триматимуть глядачів на грані аж до самого фіналу.

За словами Гленна Кенні з New York Times, "Ручна поклажа" абсолютно не приховує, що це різдвяний фільм, оскільки він прагне полоскотати глядачам нерви в традиціях "Міцного горішка".

"Хоча деталі персонажів умовні й нудотні (що ви думаєте, красуня-дружина Копека (Софія Карсон) також вагітна їхньою першою дитиною!), механізми напруги сценарію Ті Джея Фіксмана, що підтримують безлімітну тривалість майже у дві години, послідовно закручені", — зазначає він.

Кенні додав, що хоча картина не відкриває нових жанрових основ, у ній є кілька приголомшливих сцен, включно з неймовірно фізичною бійкою всередині машини, що мчить:

"Постановка Колет-Серри чудова протягом усього фільму. Імітація аеропорту наповнена метушнею і метушнею, які виглядають так само дратівливо, як і справжні авіаперельоти, особливо під час свят. За винятком того, що цей конкретний аеропорт набагато блискучіший і чистіший, ніж будь-який у реальному житті".

Емілі Землер з Observer пише, що, незважаючи на всі спроби повторити усех культового "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом, "Ручній поклажі" це не вдалося.

"Були й інші фільми про тероризм в аеропорту, включно з дуже гарним "Міцним горішком 2", які успішно привносять відчуття захопливої напруги в зазвичай буденне місце. "Повітряна в'язниця", "Літак президента", "Нічний рейс" і недавній серіал Apple TV+ "Викрадення" довели, що літаки можуть бути захопливими місцями, де звичайний герой може зіткнутися з кимось, хто налаштований на руйнування. "Ручна поклажа" не входить до цього конкретного списку (є інший, де він має бути, як знає Санта). Іноді це, звісно, відволікає, але також вбиває час, поки ви чекаєте посадки на свій рейс", — констатує авторка.

Раніше Фокус писав, який кіноляп фанати помітили у фільмі "Ручна поклажа".