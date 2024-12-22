Последовательно закручен: отзывы критиков на новый хит Netflix "Ручная кладь"

"Ручную кладь" многие сравнивают по накалу страстей и схожести сюжета с "Крепким орешком". Однако некоторые критики отмечают, что новинке далеко до оригинала.

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На стриминговом сервисе Netflix вышел фильм режиссера Жауме Кольет-Серра "Ручная кладь" ("Carry-On"), главные роди в котором исполнили Тэрон Эджертон и Джейсон Бейтман. На Rotten Tomatoes у картины 85% свежести от зрителей, а критики дали ему полярную оценку. Фокус собрал мнения кинообозревателей по поводу этой картины.

О чем фильм "Ручная кладь"?

Обычный парень Итан Копек готовится стать отцом и мечтает о карьере полицейского, но вместо этого застрял на скучной работе в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Жизнь Итана была бы прекрасна, если бы не несвоевременное сообщение его возлюбленной Норы о беременности, что побуждает героя просить у своего начальника повышение. Получив одобрение, Копек с радостью берется за работу оператора рентгеновского сканера, заменяя на этой должности своего друга и коллегу.

Но на новой должности у незадачливого сотрудника почти сразу начинаются проблемы. Таинственная женщина вручает ему наушник, и подозрительное сообщение на его телефоне настоятельно призывает его им воспользоваться. После этого спокойный мужской голос сообщает Копеку, что он должен пропустить один чемодан с неизвестным (но явно опасным) содержимым на рождественский рейс. Позже выясняется, что это нервно-паралитическое вещество Novichok-7.

Чтобы у Итана не осталось никаких сомнений, голос обещает разобраться с Норой, если он не выполнит. Теперь Копек сталкивается с трудным выбором: подчиниться и спасти свою беременную подругу или пожертвовать ее жизнью ради безопасности пассажиров самолета.

Трейлер фильма "Ручная кладь"

Что говорят критики?

"Хотя "Ручная кладь" развлекает своим твердым темпом, он не предлагает ничего, чего мы не видели раньше. Как и другие классические боевики, "Ручная кладь" полон шаблонов, таких как действие в одном месте, аэропорту, и есть угроза бомбы, которую нужно обезвредить, иначе она убьет тысячи невинных людей. Есть причудливый персонаж, который помогает в конце, и детектив всего на шаг позади главного героя, пытающийся раскрыть дело. Тем не менее это аккуратный и легкий фильм, который вы можете смотреть снова и снова", – пишет Роми Нортон для Film Focus Online.

Она отмечает, что с довольно счастливым, немного пошлым финалом фильм не предполагает, что у него будет продолжение, так как Итан отправляется в отпуск со своим ребенком и новым блестящим значком полицейского. Однако автор не исключает, что, зная Netflix, можно ожидать развития сюжета.

"Если вы ищете веселый боевик в этот праздничный сезон, обязательно посмотрите "Ручную кладь"", – подытожила она.

В свою очередь Остин Берк говорит, что "Ручная кладь" – это простая, хорошо поставленная и наполненная напряженными моментами картина, которые будут держать зрителей на грани до самого финала.

По словам Гленна Кенни из New York Times, "Ручная кладь" абсолютно не скрывает, что это рождественский фильм, поскольку он стремится пощекотать зрителям нервы в традициях "Крепкого орешка".

"Хотя детали персонажей условны и приторны (что вы думаете, красавица-жена Копека (София Карсон) также беременна их первым ребенком!), механизмы напряжения сценария Ти Джея Фиксмана, которые поддерживают безлимитную продолжительность почти в два часа, последовательно закручены", – отмечает он.

Кенни добавил, что хотя картина не открывает новых жанровых основ, в ней есть несколько потрясающих сцен, включая невероятно физическую драку внутри мчащейся машины:

"Постановка Колет-Серры превосходна на протяжении всего фильма. Имитация аэропорта наполнена суетой и суетой, которые выглядят так же раздражающе, как и настоящие авиаперелеты, особенно во время праздников. За исключением того, что этот конкретный аэропорт намного более сверкающий и чистый, чем любой в реальной жизни".

Эмили Землер из Observer пишет, что, несмотря на все попытки повторить усех культового "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом, "Ручной клади" это не удалось.

"Были и другие фильмы о терроризме в аэропорту, включая очень хороший "Крепкий орешек 2", которые успешно привносят ощущение захватывающего напряжения в обычно обыденное место. "Воздушная тюрьма", "Самолет президента", "Ночной рейс" и недавний сериал Apple TV+ "Похищение" доказали, что самолеты могут быть захватывающими местами, где обычный герой может столкнуться с кем-то, кто настроен на разрушение. "Ручная кладь" не входит в этот конкретный список (есть другой, где он должен быть, как знает Санта). Иногда это, конечно, отвлекает, но также убивает время, пока вы ждете посадки на свой рейс", – констатирует автор.

Ранее Фокус писал, какой киноляп фанаты заметили в фильме "Ручная кладь".