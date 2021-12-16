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Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп у комедії "Не дивіться нагору"

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Леонардо Ді каприо
Фото: Скриншот | Леонардо Ді Капріо в ролі доктора Рендалла Мінді

Після заяви Ді Капріо режисер Адам Маккей змушений був замінити Меріл Стріп дублеркою.

47-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо змусив понервувати режисера Адама Маккея на зйомках картини "Не дивіться нагору" після того, як відмовився зніматися в сцені, де його 72-річна партнерка Меріл Стріп була оголеною. Про це Маккей розповів в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Ді Капріо дуже добре відгукувався про свою колегу і вважав її "великою зіркою та значущою фігурою в галузі", тому не хотів, щоб Меріл показувалася в кадрі оголеною із татуюванням на талії. Актор вважав це нешанобливим до Стріп.

"Вона безстрашна. Але ми замінили її дублером. Знаєте, у кого були з цим проблеми? Лео Ді Капріо. Лео просто розглядає Меріл як королеву кіно… Хоча, можливо, королева – це занадто. Але вона особлива фігура в історії кіно. Йому не подобалося бачити її з татуюванням на попереку, яка на секунду ходить оголеною.. Він сказав мені щось на кшталт: "Тобі дійсно потрібно це показати?" що сама тричі оскароносна акторка абсолютно спокійно поставилася до відвертої сцени.

Меріл Стріп у роді президента Джейн Орлеан
Меріл Стріп у роді президента Джейн Орлеан
Фото: Скриншот

Фільм "Не дивіться нагору" – комедія в жанрі політичної сатири. Вона розповідає про астрономів доктора Рендалл Мінді (Ді Капріо) і Кейт Дібіаскі (Дженніфер Лоренс), які виявили комету, що мчить до Землі і покладе край людству. Вони доводять це питання до президента Джейн Орлеан (Стріп), яка відмовляється слухати доводи астрономів, які запевняють, що через пів року планета буде знищена, і треба щось робити. Героїня Стріп – тонка пародія на колишнього президента США Дональда Трампа.

Крім перерахованих акторів, у картині глядачі побачать Тімоті Шаламе, Роба Моргана, Кейт Бланшетт, Джона Хілла, Меттью Перрі, Тайлера Перрі, Хімеша Пателя, Аріану Гранде, Кіда Каді та інших.

Трейлери фільму "Не дивіться нагору"

"Не дивіться нагору" транслюватиметься на Netflix з 24 грудня.

Нагадаємо, Шерон Стоун розповіла, за що платила Леонардо Ді Капріо на зйомках вестерну "Швидкий та мертвий".