Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп у комедії "Не дивіться нагору"

Після заяви Ді Капріо режисер Адам Маккей змушений був замінити Меріл Стріп дублеркою.

47-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо змусив понервувати режисера Адама Маккея на зйомках картини "Не дивіться нагору" після того, як відмовився зніматися в сцені, де його 72-річна партнерка Меріл Стріп була оголеною. Про це Маккей розповів в інтерв'ю The Guardian.

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За його словами, Ді Капріо дуже добре відгукувався про свою колегу і вважав її "великою зіркою та значущою фігурою в галузі", тому не хотів, щоб Меріл показувалася в кадрі оголеною із татуюванням на талії. Актор вважав це нешанобливим до Стріп.

"Вона безстрашна. Але ми замінили її дублером. Знаєте, у кого були з цим проблеми? Лео Ді Капріо. Лео просто розглядає Меріл як королеву кіно… Хоча, можливо, королева – це занадто. Але вона особлива фігура в історії кіно. Йому не подобалося бачити її з татуюванням на попереку, яка на секунду ходить оголеною.. Він сказав мені щось на кшталт: "Тобі дійсно потрібно це показати?" що сама тричі оскароносна акторка абсолютно спокійно поставилася до відвертої сцени.

[ + – ] Меріл Стріп у роді президента Джейн Орлеан Фото: Скриншот

Фільм "Не дивіться нагору" – комедія в жанрі політичної сатири. Вона розповідає про астрономів доктора Рендалл Мінді (Ді Капріо) і Кейт Дібіаскі (Дженніфер Лоренс), які виявили комету, що мчить до Землі і покладе край людству. Вони доводять це питання до президента Джейн Орлеан (Стріп), яка відмовляється слухати доводи астрономів, які запевняють, що через пів року планета буде знищена, і треба щось робити. Героїня Стріп – тонка пародія на колишнього президента США Дональда Трампа.

Крім перерахованих акторів, у картині глядачі побачать Тімоті Шаламе, Роба Моргана, Кейт Бланшетт, Джона Хілла, Меттью Перрі, Тайлера Перрі, Хімеша Пателя, Аріану Гранде, Кіда Каді та інших.

[ + – ] Трейлери фільму "Не дивіться нагору"

"Не дивіться нагору" транслюватиметься на Netflix з 24 грудня.

Нагадаємо, Шерон Стоун розповіла, за що платила Леонардо Ді Капріо на зйомках вестерну "Швидкий та мертвий".