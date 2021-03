Шерон Стоун розповіла, що платила Леонардо Ді Капріо на зйомках вестерну "Швидкий і мертвий"

Студія TriStar Pictures не хотіла брати у фільм 21-річного Ді Капріо, тому Стоун наполягла на його участі і виплатила акторові гонорар

30 березня в США стартував продаж автобіографічної книги 63-річної голлівудської кінодіви Шерон Стоун The Beauty of Living Twice, у якій вона розкрила невідомі раніше подробиці особистого і професійного життя. У тому числі і про те, як вона в 1995 році підтримала тоді ще молодого актора Леонардо Ді Капріо. Про це пише Insider.

Вестерн Сема Реймі був знятий у 1995 році. Він розповідав історію дуельного турніру у вигаданому містечку "Спокута" на Дикому Заході. Головні ролі в ньому виконали такі зірки як Джин Хекмен, Рассел Кроу і Ленс Хенріксен.

Шерон Стоун дісталася роль таємничої "Леді" Еллен, єдиної жінки-учасниці турніру, а Леонардо Ді Капріо — роль "Малюка", незаконнонародженого сина організатора турніру.

"Цей хлопець на ім'я Леонардо Ді Капріо був єдиним, хто пройшов прослуховування. По-моєму, він був єдиним, хто увійшов у роль і зумів заплакати", — згадувала Шерон Стоун.

Однак голови студії TriStar Pictures вперто відмовлялися брати Ді Капріо у фільм, і Стоун вдалося їх переконати тільки тому, що вона була співпродюсером і сама погодилася виплатити Леонардо гонорар. "Мені сказали, якщо я так сильно хочу бачити його у фільмі, то можу заплатити йому зі свого гонорару. Так я і зробила", — розповіла Стоун.

"Його ж ніхто не знає, Шерон, чому ти стріляєш собі в ногу?", — сказали актрисі на студії, за її словами. Втім, Ді Капріо був не єдиним, за кого їй довелося "битися", також на студії не бачили Сема Реймі в ролі режисера вестерну. До 1995 року в нього в активі були тільки фільми про зомбі і фільми жахів у цілому.

У книзі мемуарів Шерон Стоун розповіла чимало таємниць. Так, вона згадала про те, як хірург, роблячи їй операцію на грудях, збільшив розмір бюста, не запитавши її згоди. Він вирішив, що так вона має гармонійніший вигляд.

Раніше Шерон розповіла про те, як під час зйомок фільму "Основний інстинкт" її змушували спати з партнером, щоб у кадрі було більше сексу.