Після "Хрещеного батька": Аль Пачіно зізнався, як двічі розорився
Зокрема, актор зізнався, який фільм найбільше приніс йому грошей. Досі Пачіно використовує кошти, зароблені в 1983 році.
84-річний американський актор Аль Пачіно зізнався, що двічі розорявся. Про це пише Page Six.
Зірка фільму "Запах жінки" розповідає у своїх нових мемуарах "Сонні Бой", що його надзвичайно успішні фільми не завадили йому розоритися — двічі.
Виявилося, що його ранні хіти не приносили великого доходу за голлівудськими стандартами, що призвело до того, що в середині 1980-х років у нього закінчилися кошти, коли Аль працював нечасто.
Потім, десятиліттями пізніше, він знову виявив, що мало заробляє, після того, як його блокбастери ставали все рідшими і рідшими, навіть коли його витрати різко зросли.
Пачіно, який ніколи не був одружений, пише в книзі про те, як його тодішня дівчина Даян Кітон допомогла йому подолати першу фінансову кризу у середині 1980-х років.
Грошові проблеми знаменитості почалися з одного з його найбільших успіхів: "Хрещеного батька" 1972 року, який зняв Френсіс Форд Коппола.
Незважаючи на головну роль у цьому фільмі, Аль Пачіно був затьмарений Марлоном Брандо як його екранний батько, який отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль.
Тоді актор заробив лише близько 35 000 доларів США за свою гру, що було б близько 265 000 доларів у сьогоднішніх реаліях.
"Коли я закінчив знімати "Хрещеного батька", я був розорений, не те щоб у мене не було грошей, але тепер я був винен", — пише Пачіно.
Тоді менеджер і агенти скоротили його зарплату, поки актор мусив жити на підтримку Джилл Клейбург.
Пачіно краще заробив з "Хрещеним батьком-2" 1974 року, у якому він став зіркою, і мав більший комерційний успіх.
У 1983 році картина "Обличчя зі шрамом" Пачіно отримала ще один величезний успіх. Вона стала найприбутковішим фільмом за всю його карʼєру.
"На сьогоднішній день це найбільший фільм, який я коли-небудь знімав. Залишки все ще підтримують мене", — пише Аль.
Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про батьківство в його віці.
Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.