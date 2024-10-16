Після "Хрещеного батька": Аль Пачіно зізнався, як двічі розорився

Зокрема, актор зізнався, який фільм найбільше приніс йому грошей. Досі Пачіно використовує кошти, зароблені в 1983 році.

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84-річний американський актор Аль Пачіно зізнався, що двічі розорявся. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Запах жінки" розповідає у своїх нових мемуарах "Сонні Бой", що його надзвичайно успішні фільми не завадили йому розоритися — двічі.

Виявилося, що його ранні хіти не приносили великого доходу за голлівудськими стандартами, що призвело до того, що в середині 1980-х років у нього закінчилися кошти, коли Аль працював нечасто.

Потім, десятиліттями пізніше, він знову виявив, що мало заробляє, після того, як його блокбастери ставали все рідшими і рідшими, навіть коли його витрати різко зросли.

Пачіно, який ніколи не був одружений, пише в книзі про те, як його тодішня дівчина Даян Кітон допомогла йому подолати першу фінансову кризу у середині 1980-х років.

Грошові проблеми знаменитості почалися з одного з його найбільших успіхів: "Хрещеного батька" 1972 року, який зняв Френсіс Форд Коппола.

Незважаючи на головну роль у цьому фільмі, Аль Пачіно був затьмарений Марлоном Брандо як його екранний батько, який отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Аль Пачіно Фото: Getty Images

Тоді актор заробив лише близько 35 000 доларів США за свою гру, що було б близько 265 000 доларів у сьогоднішніх реаліях.

"Коли я закінчив знімати "Хрещеного батька", я був розорений, не те щоб у мене не було грошей, але тепер я був винен", — пише Пачіно.

Тоді менеджер і агенти скоротили його зарплату, поки актор мусив жити на підтримку Джилл Клейбург.

Аль Пачіно у фільмі "Хрещений батько" Фото: Скриншот

Пачіно краще заробив з "Хрещеним батьком-2" 1974 року, у якому він став зіркою, і мав більший комерційний успіх.

У 1983 році картина "Обличчя зі шрамом" Пачіно отримала ще один величезний успіх. Вона стала найприбутковішим фільмом за всю його карʼєру.

"На сьогоднішній день це найбільший фільм, який я коли-небудь знімав. Залишки все ще підтримують мене", — пише Аль.

Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про батьківство в його віці.

Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.