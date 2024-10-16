После "Крестного отца": Аль Пачино признался, как дважды разорился

В частности, актер признался, какой фильм больше всего принес ему денег. До сих пор Пачино использует средства, заработанные в 1983 году.

Related video

84-летний американский актер Аль Пачино признался, что дважды разорился. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "Запах женщины" рассказывает в своих новых мемуарах "Сонни Бой", что его чрезвычайно успешные фильмы не помешали ему разориться — дважды.

Оказалось, что его ранние хиты не приносили большого дохода по голливудским стандартам, что привело к тому, что в середине 1980-х годов у него закончились средства, когда Аль работал нечасто.

Затем, десятилетиями позже, он снова обнаружил, что мало зарабатывает, после того, как его блокбастеры становились все реже и реже, даже когда его расходы резко возросли.

Пачино, который никогда не был женат, пишет в книге о том, как его тогдашняя девушка Дайан Китон помогла ему преодолеть первый финансовый кризис в середине 1980-х годов.

Денежные проблемы знаменитости начались с одного из его самых больших успехов: "Крестного отца" 1972 года, который снял Фрэнсис Форд Коппола.

Несмотря на главную роль в этом фильме, Аль Пачино был затменен Марлоном Брандо в роли его экранного отца, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Аль Пачино Фото: Getty Images

Тогда актер заработал лишь около 35 000 долларов США за свою игру, что было бы около 265 000 долларов в сегодняшних реалиях.

"Когда я закончил снимать "Крестного отца", я был разорен, не то чтобы у меня не было денег, но теперь я был должен", — пишет Пачино.

Тогда менеджер и агенты сократили его зарплату, пока актер должен был жить на поддержку Джилл Клейбург.

Аль Пачино в фильме "Крестный отец" Фото: Скриншот

Пачино лучше заработал с "Крестным отцом-2" 1974 года, в котором он стал звездой, и имел больший коммерческий успех.

В 1983 году картина "Лицо со шрамом" Пачино получила еще один огромный успех. Она стала самым прибыльным фильмом за всю его карьеру.

"На сегодняшний день это самый большой фильм, который я когда-либо снимал. Остатки все еще поддерживают меня", — пишет Аль.

Напомним, Аль Пачино рассказал об отцовстве в его возрасте.

Также Фокус писал о том, как Аль Пачино перенес клиническую смерть.