"Это изменило меня": 84-летний Аль Пачино рассказал об отцовстве в его возрасте

В августе 2023 года у актера родился сын Роман. Также у него есть трое старших детей.

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84-летний американский актер Аль Пачино рассказал об отцовстве. Об этом пишет People.

В 2023 году у Пачино родился четвертый ребенок — сын Роман Альфаллах Пачино. Тогда актер понял, что отцовство ощущается одинаково независимо от того, 30 тебе или 84.

"Все всегда одно и то же. Это всегда одно и то же. Это маленькое чудо. Это все, что я могу сказать", — сказала легенда кино.

"Это так чудесно иметь детей. Для меня, мне нравилось это. Это изменило меня, если хотите, к лучшему. Это изменило меня на всю жизнь. И мысль о том, что ты сосредотачиваешься на других людях, которые случайно являются твоими детьми... это любовь", — сказал звезда фильма "Запах женщины".

30-летняя Нур Альфаллах, которая родила Романа, сейчас для Аль Пачино является просто подругой и мамой его ребенка. Романтических отношений у них вроде как уже нет.

Нур Альфаллах и Аль Пачино Фото: Getty Images

Сейчас девушке приписывают роман с 68-летним Биллом Махером. Альфаллах не впервые выбирает мужчин постарше, поскольку ранее у нее был роман с 63-летним основателем Holdings/Institute Николасом Берггруеном и 81-летним фронтменом Rolling Stone Миком Джаггером.

Сын Аль Пачино Фото: instagram.com/nooralfallah

Тем временем Пачино стал отцом дочери Джули, которой скоро исполнится 35 лет, от тренера актерского мастерства Ян Таррант и 23-летних близнецов (Антона и Оливии) от номинантки на премию "Эмми" Беверли Д'Анджело. Актер никогда официально не женился.

Напомним, Аль Пачино рассказал об годовалом сыне Романе.

Также Фокус писал о том, как Аль Пачино перенес клиническую смерть.