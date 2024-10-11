"Це змінило мене": 84-річний Аль Пачіно розповів про батьківство в його віці

У серпні 2023 року в актора народився син Роман. Також у нього є троє старших дітей.

Related video

84-річний американський актор Аль Пачіно розповів про батьківство. Про це пише People.

У 2023 році в Пачіно народилася четверта дитина – син Роман Альфаллах Пачіно. Тоді актор зрозумів, що батьківство відчувається однаково незалежно від того, чи тобі 30 чи 84.

"Усе завжди те саме. Це завжди те саме. Це маленьке диво. Це все, що я можу сказати", — сказала легенда кіно.

"Це так чудово мати дітей. Для мене, мені подобалося це. Це змінило мене, якщо хочете, на краще. Це змінило мене на все життя. І думка про те, що ти зосереджуєшся на інших людях, які випадково є твоїми дітьми… це любов", — сказав зірка фільму "Запах жінки".

30-річна Нур Альфаллах, яка народила Романа, наразі для Аль Пачіно є просто подругою і мамою його дитини. Романтичних стосунків у них начебто вже немає.

Нур Альфаллах та Аль Пачіно Фото: Getty Images

Наразі дівчині приписують роман з 68-річним Біллом Махером. Альфаллах не вперше обирає старших чоловіків, оскільки раніше вона мала роман із 63-річним засновником Holdings/Institute Ніколасом Берггруеном і 81-річним фронтменом Rolling Stone Міком Джаггером.

Син Аль Пачіно Фото: instagram.com/nooralfallah

Тим часом Пачіно став батьком доньки Джулі, якій скоро виповниться 35 років, від тренерки акторської майстерності Ян Таррант та 23-річних близнюків (Антона та Олівії) від номінантки на премію "Еммі" Беверлі Д'Анджело. Актор ніколи офіційно не одружувався.

Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про однорічного сина Романа.

Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.