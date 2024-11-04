Скасування відміни: Армі Гаммер зіграє головну роль у новому вестерні

2021 року актора звинуватили в сексуальному насильстві та фантазіях про канібалізм. Попри те, що потім усі звинувачення з Гаммера зняли, три роки він залишався без роботи.

Related video

38-річний американський актор Арманд Дуглас Гаммер, більш відомий як Армі Гаммер, повертається у велике кіно після того, як 2021 року його звинуватили в сексуальному насильстві й "скасували" в Голлівуді, пише Variety.

Першою роботою після трирічної перерви для актора стане вестерн "Горнило кордону" ("Frontier Crucible"), режисером якого є Тревіс Міллс. Зйомки фільму мають розпочатися наступного місяця в Долині Монументів і Прескотті, штат Аризона. Виробництвом стрічки займатиметься компанія Sonnier's Bonfire Legend і продюсер Даллас Соннір.

Історія розповідає про колишнього солдата, якого переслідує його минуле. Він неохоче об'єднується зі злочинцями, жінкою та її пораненим чоловіком, торуючи свій шлях небезпечним кордоном Аризони в 1870-х роках, б'ючись із суворою стихією і ворожими силами у відчайдушній спробі вижити.

Партнерами Гаммера по знімальному майданчику стануть Томас Джейн, Майлз Клохессі, Елі Браун, Едді Спірс, Зейн Гольц, Джонас Каген і Мері Стіклі.

"Я зробив кар'єру, руйнуючи табу, і водночас завжди прагнув до чудового кіно. Цей момент — ідеальне поєднання двох моїх відданостей. Я не можу дочекатися, щоб попрацювати з Армі Гаммером над цим неймовірним вестерном, жанром, який я обожнюю", — заявив Соннір.

Сам актор уже похвалився поверненням до роботи. У соцмережі він опублікував кадри зі сценарієм у руках із підписом: "Знову в сідлі".

Кар'єра Гаммера, який зіграв у таких картинах, як "Соціальна мережа" і "Назви мене своїм ім'ям", пішла під укіс на початку 2021 року після того, як проти нього з'явилися звинувачення, зокрема у зґвалтуванні, участі у фантазіях про канібалізм і примусі партнерів до БДСМ-сценаріїв.

Він вийшов із кількох гучних проєктів, залишився без свого публіциста й агента, а також став об'єктом розслідування поліції Лос-Анджелеса. Усе закінчилося тим, що жодних кримінальних звинувачень проти Гаммера не було пред'явлено, оскільки він заперечував звинувачення і стверджував, що всі стосунки були добровільними. Проте його кар'єру це не врятувало.

Раніше Фокус писав, як Армі Гаммер прокоментував звинувачення в канібалізмі.