Отмена отмены: "каннибал" Арми Хаммер сыграет главную роль в новом вестерне

В 2021 году актера обвинили в сексуальном насилии и фантазиях о каннибализме. Несмотря на то, что затем все обвинения с Хаммера были сняты, три года он оставался без работы.

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38-летний американский актер Арманд Дуглас Хаммер, более известный как Арми Хаммер, возвращается в большое кино после того, как в 2021 году его обвинили в сексуальном насилии и "отменили" в Голливуде, пишет Variety.

Первой работой после трехлетнего перерыва для актера станет вестерн "Горнило границы" ("Frontier Crucible"), режиссером которого является Трэвис Миллс. Съемки фильма должны начаться в следующем месяце в Долине Монументов и Прескотте, штат Аризона. Производством ленты будет заниматься компания Sonnier's Bonfire Legend и продюсер Даллас Соннир.

История рассказывает о бывшем солдате, преследуемом своим прошлым.ю Он неохотно объединяется с преступниками, женщиной и ее раненым супругом, прокладывая себе путь по опасной границе Аризоны в 1870-х годах, сражаясь с суровой стихией и враждебными силами в отчаянной попытке выжить.

Партнерами Хаммера по сьемочной площадке станут Томас Джейн, Майлз Клохесси, Эли Браун, Эдди Спирс, Зейн Хольц, Джонас Каген и Мэри Стикли.

"Я сделал карьеру, разрушая табу, и при этом всегда стремился к отличному кино. Этот момент — идеальное сочетание двух моих преданностей. Я не могу дождаться, чтобы поработать с Арми Хаммером над этим невероятным вестерном, жанром, который я обожаю", – заявил Соннир.

Сам актер уже похвастался возвращением к работе. В соцсети он опубликовал кадры со сценарием в руках с подписью: "Снова в седле".

Карьера Хаммера, сыгравшего в таких картинах как "Социальная сеть" и "Назови меня своим именем", пошла под откос в начале 2021 года после того, как против него появились обвинения, в том числе в изнасиловании, участии в фантазиях о каннибализме и принуждении партнеров к БДСМ-сценариям.

Он вышел из нескольких громких проектов, лишился своего публициста и агента, а также стал объектом расследования полиции Лос-Анджелеса. Все закончилось тем, что никаких уголовных обвинений против Хаммера не было предъявлено, поскольку он отрицал обвинения и утверждал, что все отношения были добровольными. Тем не менее его карьеру это не спасло.

Ранее Фокус писал, как Арми Хаммер прокомментировал обвинения в каннибализме.