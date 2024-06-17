"Смерть кар'єри": актор Армі Гаммер прокоментував звинувачення в канібалізмі (відео)

Справа до суду не дійшла, оскільки прокуратура Лос-Анджелеса не висунула акторові звинувачень. Однак його кар'єра в Голлівуді була зруйнована.

Американський актор Армі Гаммер, відомий ролями близнюків Кемерона і Тайлера Вінклвоссов у фільмі Девіда Фінчера "Соціальна мережа", 16 червня прокоментував звинувачення, які підірвали його кар'єру в Голлівуді. Під час інтерв'ю подкасту "Болючі уроки" він заявив, що тепер він "вдячний" за все, через що йому довелося пройти за останні три роки.

Армі поміркував про звинувачення в канібалізмі, що оточували його 2021 року, назвавши ситуацію "веселою". "Люди називали мене канібалом, і всі їм вірили. Вони такі: "Так, цей хлопець їв людей. Як це? Про що ти говориш? Знаєш, що потрібно робити, щоб стати канібалом? Ви повинні їсти людей! Це було дивно", — зі сміхом сказав актор.

2021 року Гаммера звинуватили в сексуальному насильстві та неналежній поведінці з боку кількох жінок. У мережу також просочилися особисті повідомлення, які він надсилав подругам. У текстах, нібито, містилися його канібалістичні фантазії та сексуальні фетиші. У 2023 році після всіх перевірок прокуратура Лос-Анджелеса вирішила не пред'являти звинувачення у скоєнні злочинів сексуального характеру та канібалізму щодо Армі Гаммера через недостатність доказів. Однак після скандалу Гаммера звільнили з агентства WME, він залишив кілька проєктів, включно з серіалом Paramount+ "Пропозиція" і "Весілля з дробовиком" за участю Дженніфер Лопес.

Актор Армі Гаммер, 2017 рік Фото: Вiкiпедiя

Актор "Клич мене своїм ім'ям" додав, що до звинувачень він не знав, що таке відсутність любові або уваги, тому що у нього "була робота, на якій я міг отримати все це від дуже багатьох людей".

За його словами, звинувачення стали причиною "смерті его, смерті кар'єри": "У моєму житті немов вибухнула нейтронна бомба. Це вбило мене, це вбило моє его, воно вбило всіх людей навколо мене, яких я вважав своїми друзями, але які ними не були, — всі ці люди в одну мить пішли. Але я все ще тут, у мене все ще є здоров'я, і я дуже вдячний за це".

Наприкінці інтерв'ю Армі визнав, що його "викинули з голлівудської системи" і акторська кар'єра пішла "в нікуди". Зараз він намагається побудувати своє життя заново і вдячний долі за такий жорстокий урок: "Навіть попри невідповідності, хоч би що люди говорили, хоч би що відбувалося, зараз я перебуваю в тому місці свого життя, де я вдячний за кожну частинку того, що сталося".

Повне інтерв'ю з Армі Гамером

Відомо, що 37-річний Армі Гаммер із багатої родини — батько великий підприємець, а прадід був мільйонером. Своє дитинство він провів у Лос-Анджелесі та на Кайманових островах. Він має зв'язок з Україною: його прапрадідусь був родом з Одеси.

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