Зірка "Гри в кальмара" О Йон Су отримав умовний термін за сексуальні домагання (фото)

Акторові 2022 року двічі висунули звинувачення в сексуальному насильстві над жінкою, але тільки тепер винесли вирок. Він не згоден із рішенням суду і подаватиме апеляцію.

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Зірку серіалу "Гра в кальмара", південнокорейського актора, О Йон Су засудили до восьми місяців ув'язнення умовно за сексуальні домагання. Про це повідомляє The Korea Herald.

79-річного актора звинуватили в тому, що він обійняв жінку під час прогулянки й поцілував її в щоку 2017 року. Звинувачення жертва висунула проти Су в грудні 2021 року, після того як літній актор став знаменитим завдяки своїй ролі в серіал Нетфлікс. Прокурори після з'ясування всіх обставин справи висунули проти нього перше обвинувачення в листопаді 2022 року.

Актор О Йон Су Фото: Getty Images

"Зміст щоденника жертви і зміст її консультацій після інциденту відповідають тому, що сталося. Її свідчення не могли бути дані, якби вона насправді не відчула це на собі", — заявили у відділенні Соннам окружного суду Сувона в провінції Кенгідо.

15 березня справу було закрито й оголошено вердикт суду: обвинуваченого засудили до 8 місяців умовного ув'язнення. Актору також необхідно пройти 40 годин курсу лікування від сексуального насильства. Йон Су заявив, що подасть апеляцію на вирок, у нього буде сім днів на це.

Представник феміністської організації "Womenlink" після ухвалення вироку в спілкуванні з журналістами заявила: "Тепер ми можемо сказати, що сексуальне насильство в театрі — це не старий звичай, а сексуальне насильство. Обвинувачений має припинити спроби приховати свій напад, вибачитися перед жертвою і визнати свою помилку".

Що відомо про О Йон Су

О Йон Су, справжнє ім'я якого О Се Кан, більш відомий у рідній країні як театральний актор. Він дебютував у кіно 1965 року у фільмах "Приморське село" і "Весна, літо, осінь, зима… і весна" (2003). Але найбільшу популярність йому принесла роль у серіалі "Гра в кальмара". У січні 2022 року він став першим корейцем, який отримав "Золотий глобус" за роль О Іль Нама в серіалі. Він також був номінований на "Еммі" за роль у "Грі в кальмара".

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Netflix представив перший тизер продовження серіалу "Гра в кальмара". У кадрі — все той же головний герой Сон Гі Хун у виконанні Лі Джон Дже.