"Гра в кальмара — 2": Netflix представив перший тизер продовження серіалу (відео)

У другому сезоні глядачі побачать двох героїв із попереднього. Загалом же акторський склад набрали повністю новий. Дата релізу поки не називається.

Related video

Стрімінговий сервіс Netflix порадували фанатів "Гри в кальмара", представивши перший тизер другого сезону гучного південнокорейського проєкту.

У кадрі — все той же головний герой Сон Гі Хун у виконанні Лі Джон Дже. Він виходить з аеропорту і говорить у слухавку: "Я знайду тебе, чого б мені це не коштувало".

Повернення захопливої дорами було офіційно підтверджено в червні 2022 року, що не дивно, з огляду на її популярність і успіх у глядачів.

У лютому 2023 року зірка Лі Чон Дже повідомив, що зйомки другого сезону "Гри в кальмара" мали розпочатися влітку, а їхня тривалість становитиме приблизно 10 місяців, тому що проєут значно масштабніший за першу частину.

Netflix підтвердив його слова, коли в липні оголосив, що зйомки розпочалися того ж місяця і, як очікується, триватимуть 10 місяців.

Про те, що прем'єра відбудеться вже у 2024-му, стримінговий сервіс заявив у зверненні до своїх акціонерів.

"Забігаючи наперед, незважаючи на минулорічні страйки, які відклали запуск деяких проєктів, у нас є великий і сміливий план на 2024 рік. Глядачі зможуть вибирати з таких популярних драм, як "Дипломат 2", "Бріджертони 3", "Гра в кальмара 2" і "Імператриця 2". Серіали без сценарію, як-от "Тур де Франс: Звільнений S2", "Кохання сліпе S6", F1: Drive to Survive S6 і Full Swing S2, і абсолютно нові шоу, як-от "3 проблеми з тілом", "Грізельда", "Джентльмени", "Ерік", "Аватар: Повелитель стихій" та інші".

Що стосується акторського складу, то, крім головного героя, з минулого складу глядачі побачать тільки Ві Ха Чжуна, який повторить роль поліцейського детектива Чон Хо.

Усі інші герої, як відомо, загинули. Хоча не виключено, що глядачам знову покажуть деяких з улюблених героїв, але тільки як спогади Сон Гі Хуна.

З нових акторів у проєкті знялися Пак Гю Єн з It's Ok Not Be Ok, співак Чо Ю Рі, Кан Е Сім, Лі Девід з Itaewon Class, Лі Джін Ук зі Sweet Home, репер Чхве Син Хен (він же TOP), Ро Дже Вон і Вон Джі Ан з DP.

Режисер серіалу все той самий — Хван Дон Хек. За його словами, не виключений і третій сезон. Він також зізнався, що перестарався, "вбиваючи" героїв першого сезону.

"Так багато персонажів загинуло, особливо померли улюблені. Мені шкода, що я вбив їх так легко; я не знав, що це станеться", — сказав він в одному з інтерв'ю.

Раніше Фокус писав, що учасниця реаліті-шоу "Гра в кальмара" назвала суму, які отримують ті, хто вибув.