Зʼявився новий тизер другого сезону "Венздей" (відео)

Продовження популярної картини від Netflix варто очікувати вже у 2025 році. Зйомки почалися навесні 2024.

Related video

Опубліковано новий тизер другого сезону серіалу Тіма Бертона "Венздей" про сімейку Аддамсів, а саме їхню доньку. Відео зʼявилося на YouTube-каналі Netflix.

Тизер "Венздей"

У тизері зображена зірка картини Дженна Ортега, яка ввійшла в образ похмурої доньки родини Аддамс Венздей.

Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман, які грають її батьків Мортісію і Гомеса Аддамів, також з’явилися в закадровому кліпі, як і Джой Сандей, Емма Маєрс і виконавчий продюсер Тім Бертон, який знову став режисером цього сезону.

На початку Гусман дивиться прямо в камеру і зловісно вимовляє: "Привіт, моя маленька грозова хмаро".

Після цього шанувальники роботи Тіма Бертона можуть побачити вимощений каменем внутрішній дворик і моторошну вітальню з каміном із величезною кам’яною Медузою, яка відкриває пащу, щоб поглинути вогонь.

Ортега завершує тизер, коли вона знову з’являється на моніторі, тримаючи щось, схоже на зубчасте лезо, і бурмоче: "Граймо в ляльки".

Втім, у другому сезоні не буде Персі Гайнса Вайта, який у першому сезоні зіграв Ксав'є. Актора кілька дівчат звинуватили в сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, Дженна Ортега знялася у фільмі-продовженні Тіма Бертона про Бітлджюса.

Також Фокус писав про початок зйомок другого сезону "Венздей".