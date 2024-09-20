Появился новый тизер второго сезона "Уэнздей" (видео)

Продолжение популярной картины от Netflix стоит ожидать уже в 2025 году. Съемки начались весной 2024 года.

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Опубликован новый тизер второго сезона сериала Тима Бертона "Уэнздей" о семейке Аддамсов, а именно их дочери. Видео появилось на YouTube-канале Netflix.

Тизер "Уэнздей"

В тизере изображена звезда картины Дженна Ортега, которая вошла в образ мрачной дочери семьи Аддамс Уэнздей.

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, которые играют ее родителей Мортисию и Гомеса Аддамов, также появились в закадровом клипе, как и Джой Сандей, Эмма Майерс и исполнительный продюсер Тим Бертон, который снова стал режиссером этого сезона.

В начале Гусман смотрит прямо в камеру и зловеще произносит: "Привет, моя маленькая грозовая туча".

После этого поклонники работы Тима Бертона могут увидеть вымощенный камнем внутренний дворик и жуткую гостиную с камином с огромной каменной Медузой, которая открывает пасть, чтобы поглотить огонь.

Ортега завершает тизер, когда она снова появляется на мониторе, держа что-то, похожее на зубчатое лезвие, и бормочет: "Давайте играть в куклы".

Впрочем, во втором сезоне не будет Перси Хайнса Уайта, который в первом сезоне сыграл Ксавье. Актера несколько девушек обвинили в сексуальных домогательствах.

Напомним, Дженна Ортега снялась в фильме-продолжении Тима Бертона о Битлджюсе.

Также Фокус писал о начале съемок второго сезона "Уэнздей".