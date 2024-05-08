Начаты съемки второго сезона "Уэнздей": кого из главных актеров не будет (фото)

Первая часть картины о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов вышла в конце 2022 года. Сценарий второй пока держится в тайне, однако уже известен актерский состав.

Related video

Начаты съемки второго сезона популярного сериала от Netflix "Уэнздей". Об этом сообщила исполнительница главной роли Дженна Ортега в своем Instagram.

"Мы начали второй сезон", — лаконично написала "Уэнздей Аддамс".

Важно

Дженна Ортега вдохновилась своим образом Уэнсдей Аддамс (фото)

На фото Дженна позировала в школьной темной форме и с заплетенными волосами.

Кэтрин Зета-Джонс, исполнительница роли матери Уэнздей Мортиши, оставила комментарий: "Начинаем".

Дженна Ортега

Также Зета-Джонс показала, как Ортега и режиссер сериала Тим Бертон обсуждают будущую картину, которая должна выйти в 2025 году.

Тим Бертон и Дженна Ортега Фото: скріншот

А стриминговый сервис Netflix опубликовал кадр, на котором главные актеры нового сезона позировали в комнате Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".

На экранах снова появятся Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гузман (Гомес Аддамс). Впрочем, во втором сезоне не будет Перси Хайнса Уайта, который в первом сезоне сыграл Ксавье. Актера несколько девушек обвинили в сексуальных домогательствах.

"Очень грустно осознавать, что эта дезинформация расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться, пожалуйста. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это", — отметил тогда Перси Хайнс Уайт.

Перси Хайнс Уайт Фото: Getty Images

Напомним, о чем расскажет второй сезон сериала "Уэнздей".

Также Фокус писал о предстоящем фильме Кристен Стюарт.