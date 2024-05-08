Начаты съемки второго сезона "Уэнздей": кого из главных актеров не будет (фото)
Первая часть картины о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов вышла в конце 2022 года. Сценарий второй пока держится в тайне, однако уже известен актерский состав.
Начаты съемки второго сезона популярного сериала от Netflix "Уэнздей". Об этом сообщила исполнительница главной роли Дженна Ортега в своем Instagram.
"Мы начали второй сезон", — лаконично написала "Уэнздей Аддамс".Важно
На фото Дженна позировала в школьной темной форме и с заплетенными волосами.
Кэтрин Зета-Джонс, исполнительница роли матери Уэнздей Мортиши, оставила комментарий: "Начинаем".
Также Зета-Джонс показала, как Ортега и режиссер сериала Тим Бертон обсуждают будущую картину, которая должна выйти в 2025 году.
А стриминговый сервис Netflix опубликовал кадр, на котором главные актеры нового сезона позировали в комнате Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".
На экранах снова появятся Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гузман (Гомес Аддамс). Впрочем, во втором сезоне не будет Перси Хайнса Уайта, который в первом сезоне сыграл Ксавье. Актера несколько девушек обвинили в сексуальных домогательствах.
"Очень грустно осознавать, что эта дезинформация расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться, пожалуйста. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это", — отметил тогда Перси Хайнс Уайт.
Напомним, о чем расскажет второй сезон сериала "Уэнздей".
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