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Стиль жизни

Дженна Ортега вдохновилась своим образом Уэнсдей Аддамс (фото)

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Фото: Getty Images | Дженна Ортега

Юная звезда посетила вечеринку в честь 20-летия модного бренда Тома Брауна.

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21-летняя американская актриса Дженна Ортега появилась на публике в образе школьницы. Об этом пишет Daily Mail.

Юная знаменитость воссоздала образ своей школьницы из Nevermore Academy Уэнсдей Аддамс в ансамбле, подобранном дизайнером Томом Брауном для ужина по случаю 20-летия его модного бренда в ресторане "The Grill" в центре Манхэттена в понедельник, 30 октября 2023 года.

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Бывшая звезда Disney Channel надела белые носки с шортами и пиджаком с серебристыми пайетками. К образу она добавила белую рубашку с галстуком. А на ногах звезды сериала о дочери семейки Аддамс были лакированные ботинки.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

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Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

Дженна также носила сумочку с узором от Thom Browne и яркие серьги.

Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс Fullscreen
Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс
Фото: Скриншот/Netflix

Ортега была с минимальным макияжем, использовав лишь немного туши и блестящих теней, чтобы подчеркнуть свои карие глаза.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

Том Браун, который называет Дженну "своей двойницей на день рождения", привлек ее представлять свой американский дом моды на Met Gala, посвященном Карлу Лагерфельду, 1 мая 2023 года.

Дженна Ортега на Met Gala 2023

Напомним, Дженна Ортега посетила вечеринку Dior в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о появлении звезды сериала "Уэнсдей" на обложке глянца.