Дженна Ортега украсила обложку журнала Elle (фото)

Звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" появилась в апрельском выпуске модного журнала в ошеломляющих образах.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега попала в апрельский номер журнала Elle, для которого снялась в нескольких потрясающих нарядах.

На обложке Дженна выглядела цветущей, поскольку на ней был очень эксцентричный гигантский белый цветок в качестве топа, который был разработан испанским роскошным модным домом Loewe. У верхней части был длинный пластиковый стержень, торчащий спереди, и она решила ничего не надевать под него, позволив только листу прикрыть ее.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: elle.com

Помимо своего необычного образа для обложки, звезда сериала "Уэнсдей" надела ярко-красное платье Prada на тонких бретельках с V-образным вырезом стоимостью 4000 долларов и ослепительным бриллиантовым ожерельем Harry Winston.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: elle.com

Также для фотосессии она надела белое мини-платье Coperni с бисером и полностью открытой спиной. Она дополнила его головным убором с перьями Brent Lawler for Batsheva, высокими белыми носками Falke и пастельно-розовыми туфлями Roger Vivier с остроконечными носками за 1150 долларов.

Составить конкуренцию топу в виде огромного листа может серебряное платье JW Anderson без бретелек. Платье выглядело как одна гигантская серебряная бусина. На актрисе ничего не было под ней, а ее руки были украшены серебряными манжетами Elsa Peretti и Tiffany & Co., Оригинальный наряд она дополнила парой бирюзовых туфель на каблуке Roger Vivier.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: elle.com

Поскольку сейчас она является одной из самых известных молодых актрис в мире, многие задавались вопросом о статусе ее отношений, и звезда подтвердила Elle, что в настоящее время она не замужем.

"Может быть, я слишком одержима своей работой, но идея отношений меня угнетает. А также быть такой уязвимой с кем-то и мне нужно так хорошо узнать кого-то, чтобы кто-то увидел тебя таким, какой ты есть… Мой мозг знает, что мне не нужно думать об этом прямо сейчас", — объяснила Дженна.

Ранее Фокус писал, что Дженна Ортега порадовала фанатов откровенным образом на премьере фильма ужасов "Крик VI", звездная премьера которого состоялась 6 марта в Нью-Йорке.