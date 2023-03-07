"Сочный" вырез в пикантном месте: Дженна Ортега поразила фанатов на премьере "Крика VI" (видео)

Актриса продемонстрировала свой черно-белый вариант откровенного и стильного наряда "сексуальной" Уэнсдей на предпремьерном показе популярной франшизы "Крик".

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Звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" актриса Дженна Ортега порадовала фанатов откровенным образом на премьере фильма ужасов "Крик VI", звездная премьера которого состоялась 6 марта в Нью-Йорке, пишет Hollywoodlife.

Фанаты активно обсуждают новый сексуальный образ Ортеги в сети, они пишут, что актриса не перестает поражать и сводить их с ума своей красотой.

Также фанаты особое внимание выделили "сочному" декольте актрисы, ведь после скромного и сдержанного образа в сериале "Уэнсдей" выбор наряда для премьеры стал довольно провокационным.

Восходящая 20-летняя звезда появилась на красной дорожке мероприятия в ярком откровенном ультракоротком мини с V-образным декольте от культового бренда Jean Paul Gaultier из коллекции осень-зима 2022.

[ + – ] Декольте актрисы особенно порадовало поклонников [ + – ] Джасмин Савой, Дженна Ортега и Мелисса Баррера Фото: Erik Pendzich

Как и в полюбившемся сериале от Netflix, Ортега отдала предпочтение лаконичным черно-белым цветам для платья, верх которого напомнил спущенную с плеч рубашку, подчеркнутую стройнящим ее фигуру удлиненным черным жакетом. Дженна дополнила стильный образ ярко-красной помадой, бриллиантовым колье Tiffany&Co и черными открытыми туфлями на высоком каблуке (рост актрисы составляет всего 1,55 м).

[ + – ] Сексуальный образ Ортеги на красной дорожке

Шестая часть популярной франшизы об убийце в маске "Крик VI" выходит в мировой прокат уже на этой неделе. К своим ролям вернулись Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Джасмин Савой, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг и Хейден Панеттьер.

Напомним, 14 февраля Дженна Ортега рассказала, что "истерически" плакала и рвала на себе волосы из-за напряженного графика съемок сериала "Уэнсдей".

9 января Netflix официально анонсировал продолжение популярного сериала "Уэнсдей", продолжение которого зрители увидят уже в 2023 году.