Дженна Ортега рассказала, что "истерически" плакала во время съемок "Уэнсдей"

Звезда популярного сериала "Уэнсдей" поделилась откровениями во время панели вопросов и ответов, организованной Netflix.

Related video

20-летняя актриса Дженна Ортега рассказала, что "истерически" плакала и рвала на себе волосы из-за напряженного графика съемок сериала "Уэнсдей" от Netflix. Об этом пишет Variety.

По словам Ортеги, съемки вместе с дополнительными уроками игры на виолончели и фехтования довели ее до предела.

"Нужно было приходить на работу на два часа раньше, работать по 12–14 часов в день, затем идти домой, включать Zoom и заниматься любым уроком, который у меня был. Или приходить в мою квартиру, а мой учитель по виолончели уже ждал", — вспоминала Ортега.

Она начала заниматься фехтованием и игрой на виолончели за несколько месяцев до начала съемок и продолжала на протяжении всего производства. Дженна призналась, что пьеса для виолончели "Paint It Black" была особенно изнурительной, поскольку предполагалось, что ее исполнят два виолончелиста.

"Я не спала, — сказала она. "Я рвала на себе волосы. Было так много звонков по FaceTime, что мой отец ответил, что я истерически плачу".

Ортега сказала, что она "очень непреклонна в том, чтобы быть как можно лучше подготовленной", потому что хотела, чтобы Бертон мог использовать как можно больше отснятого материала ее игры.

Бертон попытался утешить девушку, сказав ей, что сцена будет великолепной, несмотря ни на что.

Дженна также рассказала, что поставила культовую танцевальную сцену за два дня, а позже узнала, что во время съемок у нее был положительный результат на COVID-19.

"[Бертон] подошел к моему трейлеру примерно за два дня до того, как мы его сняли, и сказал: "Привет, Дженна, я знаю, ты сказала, что хочешь поставить хореографию сама", — сказала Ортега. "Он продолжил: "Ты работала над этим, я даже не беспокоюсь об этом. Я доверяю тебе".

Напомним, Кристина Риччи, предыдущая Уэнсдей, прокомментировала игру Дженны Ортеги в популярном сериале от Netflix.

Также Фокус писал о том, что Леди Гага повторила культовый танец из сериала "Уэнсдей" под свою песню.