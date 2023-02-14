Дженна Ортега розповіла, що "істерично" плакала під час зйомок "Венздей"

Зірка популярного серіалу "Венсдей" поділилася відвертостями під час панелі запитань і відповідей, організованої Netflix.

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20-річна актриса Дженна Ортега розповіла, що "істерично" плакала та рвала на собі волосся через напружений графік зйомок серіалу "Венздей" від Netflix. Про це пише Variety.

За словами Ортеги, зйомки разом із додатковими уроками гри на віолончелі та фехтуванням довели її до краю.

"Потрібно було приходити на роботу на дві години раніше, працювати по 12-14 годин на день, потім йти додому, включати Zoom і займатися будь-яким уроком, який у мене був. Або приходити в мою квартиру, а мій учитель з віолончелі вже чекав", — згадувала Ортега.

Вона почала займатися фехтуванням та грою на віолончелі за кілька місяців до початку зйомок та продовжувала протягом усього виробництва. Дженна зізналася, що п'єса для віолончелі "Paint It Black" була особливо виснажливою, оскільки передбачалося, що її виконають два віолончелісти.

"Я не спала, — сказала вона. — Я рвала на собі волосся. Було так багато дзвінків FaceTime, що мій батько відповів, що я істерично плачу".

Ортега сказала, що вона "дуже непохитна в тому, щоб бути якнайкраще підготовленою" тому, що хотіла, щоб Бертон міг використовувати якнайбільше відзнятого матеріалу її гри.

Бертон спробував втішити дівчину, сказавши їй, що сцена буде чудовою, незважаючи ні на що.

Дженна також розповіла, що поставила культову танцювальну сцену за два дні, а пізніше дізналася, що під час зйомок вона мала позитивний результат на COVID-19.

"[Бертон] підійшов до мого трейлера приблизно за два дні до того, як ми його зняли, і сказав: "Привіт, Дженно, я знаю, ти сказала, що хочеш поставити хореографію сама, — сказала Ортега.— Він продовжив: "Ти працювала над цим, я навіть не переймаюся про це. Я довіряю тобі".

Нагадаємо, Крістіна Річчі, попередня Венздей, прокоментувала гру Дженни Ортеги у популярному серіалі від Netflix.

Також Фокус писав про те, що Леді Гага повторила культовий танець із серіалу "Венздей" під свою пісню.