Кристина Риччи прокомментировала игру Дженны Ортеги в "Уэнздей"

Ранее Риччи сама сыграла дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов.

Related video

42-летняя американская актриса Кристина Риччи прокомментировала игру Дженны Ортеги в роли Уэнздей Аддамс. Об этом пишет The Guardian.

"Я не возражаю. Я говорю о ней практически в каждом интервью! Однако я думаю, важно отметить, что новая Уэнздей отличается. Сегодняшние молодые люди заслуживают того, чтобы иметь свою собственную версию Уэнздей", – отметила звезда экрана.

Кристина Риччи в 1991 году дебютировала в роли Уэнздей Аддамс в оригинальной истории об известной семье. В 2022 в сериале от Netflix актриса также сыграла, только на этот раз она превратилась в учительницу академии Nevermore.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: Скриншот/Netflix

Создатели сериала еще официально не сообщили о продолжении популярной картины. Несмотря на то, что за 8 серий Уэнздей Аддамс разрыла все загадки, которые ставила перед собой в академии Невермор, на последней минуте последнего эпизода Тайлер снова стал превращаться в монстра, а также дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов пришло сообщение с угрозами.

Напомним, Кристина Риччи рассказала о начале полномасштабной войны в Украине, которое она встретила на съемках "Уэнздей" в Румынии.

Также Фокус писал о критике нашумевшего танца Дженны Ортеги.