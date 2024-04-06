Крик лягушачей души: напуганные амфибии незаметно зовут на помощь хищников (видео)

Новое исследование ученых задокументировало и проанализировало необычные звуки, которые издают лягушки на низких частотах. Ученые пока не могут точно ответить, что это, но у них уже есть предположения.

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В шумном и невероятно живом мире бразильских атлантических тропических лесов ученые открыли необычную тактику выживания глиняной лягушки-разбойника. У этого маленького существа, обитающего в тропических лесах, есть особый способ звать на помощь в случае опасности, используя звуки, совсем недоступные человеческому слуху. Издавая нечто похожее на ультразвуковой крик, лягушка общается на частотах, которые могут уловить многие хищники и другие животные, хотя для нас они беззвучны, пишет IFLScience.

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Открытие стало возможным благодаря тщательному исследованию, в ходе которого ученые имитировали нападение хищников, осторожно придерживая лягушек за задние лапки. Это побудило их принять оборонительную позу, откинуть голову назад и частично закрыть рот, прежде чем выпустить свой ультразвуковой сигнал бедствия. Некоторые части этих призывов попадают в диапазон человеческого слуха, но в основном они распространяются на ультразвуковые частоты, вплоть до 44 килогерц, которые попросту неслышны нам. Поведение и сам звук были зафиксированы на пленку, что стало первым подобным достижением в изучении коммуникации амфибий.

Предназначение этих высокочастотных звуков остается загадкой для ученых. Возможно, они служат для отпугивания различных хищников, таких как летучие мыши, грызуны и мелкие приматы, которые могут слышать эти частоты. Как вариант, крики лягушек могут быть умным способом призвать более крупных хищников, нацеливаясь на нападающих. Эта интригующая возможность позволяет предположить, что сигналы бедствия могут помочь лягушкам, привлекая хищников к их жертвам, добавляя сложный слой в динамику пищевой цепи в тропическом лесу, предположили авторы исследования.

Крохотные лягушки издают почти неуловимый сигнал

Команда ученых под руководством Убирата Феррейра Соуза планирует глубже изучить этот феномен, надеясь выяснить, используют ли другие виды лягушек ультразвуковые крики в качестве защитного механизма. Это исследование не только проливает свет на сложные стратегии коммуникации в животном мире, но и открывает новые вопросы о взаимодействии между хищниками и жертвами в одной из самых разнообразных экосистем мира.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили связь между потерей слуха и изменениями в мозге. Новое исследование провело четкую параллель между изменением в работе речи, языка и обработкой звуков у людей старше 70 лет.

Также Фокус писал о прорыве в лечении синдрома Ушера, позволяя вернуть зрение и слух. Исследователи полагают, что новая технология поможет в излечении изнурительного генетического заболевания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.