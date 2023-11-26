Приглушенные разумом. Ученые выявили связь между потерей слуха и изменениями в мозге

Новое исследование провело четкую параллель между изменением в работе речи, языка и обработкой звуков у людей старше 70 лет.

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В новом исследовании совместная исследовательская группа из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Вашингтонского научно-исследовательского института здравоохранения выявила существенную связь между потерей слуха и изменениями в мозге, пишет ScienceDaily.

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Более 60% взрослого населения в одних лишь США страдают потерей слуха, что связано с повышенным риском развития деменции. Новая научная работа была направлена на выявление этой связи с помощью тестов на слух и МРТ-сканирования.

В исследовании приняли участие участники программы Rancho Bernardo Study of Healthy Aging. 130 человек прошли проверку слуха в период с 2003 по 2005 год, а затем МРТ-сканирование в период с 2014 по 2016 год. Полученные результаты свидетельствуют о микроструктурных изменениях в областях мозга, отвечающих за обработку звуков, речь, язык и исполнительные функции у людей с нарушениями слуха. Предполагается, что эти изменения являются следствием дополнительной когнитивной нагрузки, связанной с необходимостью осмысливать звуки, что потенциально повышает риск развития деменции.

Линда К. МакЭвой, главный автор исследования, подчеркнула, что такие меры, как субтитры, живые субтитры, слуховые аппараты и выбор более спокойной обстановки, могут снизить когнитивную нагрузку и защитить мозг. Кроме того, Эмилия Т. Реас, соавтор исследования, подчеркнула важность сохранения слуха для предотвращения подобных неврологических изменений. Данное исследование не только проливает свет на реакцию мозга на потерю слуха, но и подчеркивает более широкие последствия для стратегий профилактики деменции.

Ранее Фокус писал о том, что с Болезнью Альцгеймера можно бороться с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал о том, что, по мнению ученых, болезнь Альцгеймера развивается совсем не так, как мы думали. Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

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