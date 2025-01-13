Плюхаются животом о толщу воды: ученые впервые засняли передвижение лягушки в замедлении (видео)

Исследователи использовали камеры с высокой частотой кадров, чтобы раскрыть секрет удивительного способа передвижения лягушек по воде.

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Лягушки — крохотные впечатляющие существа, но у них все еще есть секреты, которые ученые не могли разгадать до этого момента. Например, как им удается передвигаться по воде. В новом исследовании ученые наблюдали за лягушкой-сверчком, используя камеры с высокой частотой кадров. В результате им удалось раскрыть секреты их странного передвижения, пишет IFLScience.

Лягушки-сверчки (Acris crepitans) из семейства Ranidae известны тем, что способны пересекать поверхность воды, используя форму передвижения, известную науке как скольжение. Но как они это делают? Долгое время техника, которую они используют, оставалась загадкой для ученых. Но теперь они использовали высокоскоростную видеосъемку, чтобы запечатлеть передвижение лягушек по водоему.

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Сквиттеринг на самом деле не является четко определенным словом для этого поведения — один натуралист использовал его для описания поведения "прыжков по воде" у лягушек в 1949 году, и с тех пор он использовался для этого типа передвижения во всей последующей литературе. По словам первого автора исследования, аспиранта Талии Вайс, они с коллегами не просто хотели раскрыть секрет техники, используемой лягушками, но также дать ей более точное научное определение.

Лягушки-сверчки довольно миниатюрны, но обладают необычайно быстрыми движениями. Ученые установили камеру со скоростью 250 и 500 кадров в секунду, чтобы запечатлеть их перемещение в водоеме. Также был установлен резервуар с водой и плавающими платформами.

По словам Вайс, большинство лягушек прыгали по поверхности 3-4 раза и были зафиксированы полностью погруженными в воду перед каждым следующим прыжком. В то же время ученые наблюдали, как дикие лягушки прыгают до 8 раз подряд. В результате ученым удалось определить и описать каждый этап прыжка:

взлет; полет; возвращение в воду; восстановление.

Результаты также показывают, что каждый прыжок лягушки длится не более секунды. По словам соавтора исследования, профессора машиностроения Джейка Соча, они с коллегами были удивлены, обнаружив, как легко животные способны обмануть нас быстрыми движениями.

Если взглянуть на лягушку, можно подумать, что она прыгает по воде, будто камень, но на самом деле она прыгает и ныряет несколько раз подряд. В дальнейших исследованиях ученые планируют узнать больше об удивительных способностях лягушек.

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