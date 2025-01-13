Плюхаються животом об товщу води: вчені вперше зняли пересування жаби в уповільненні (відео)

Дослідники використовували камери з високою частотою кадрів, щоб розкрити секрет дивовижного способу пересування жаб по воді.

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Жаби — крихітні дивовижні істоти, але у них все ще є секрети, які вчені не могли розгадати до цього моменту. Наприклад, як їм вдається пересуватися по воді. У новому дослідженні вчені спостерігали за жабою-блискавкою, використовуючи камери з високою частотою кадрів. У результаті їм вдалося розкрити секрети їхнього дивного пересування, пише IFLScience.

Жаби-вертушки (Acris crepitans) із сімейства Ranidae відомі тим, що здатні перетинати поверхню води, використовуючи форму пересування, відому науці як ковзання. Але як вони це роблять? Довгий час техніка, яку вони використовують, залишалася загадкою для вчених. Але тепер вони використовували високошвидкісну відеозйомку, щоб зафіксувати пересування жаб по водоймі.

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Сквіттерінг насправді не є чітко визначеним словом для цієї поведінки — один натураліст використав його для опису поведінки "стрибків по воді" у жаб у 1949 році, і з того часу його використовували для цього типу пересування в усій подальшій літературі. За словами першої авторки дослідження, аспірантки Талії Вайс, вони з колегами не просто хотіли розкрити секрет техніки, використовуваної жабами, а й також дати їй більш точне наукове визначення.

Жаби-дзвіночки досить мініатюрні, але мають надзвичайно швидкі рухи. Вчені встановили камеру зі швидкістю 250 і 500 кадрів на секунду, щоб зафіксувати їхнє переміщення у водоймі. Також було встановлено резервуар з водою і платформами, що плавають.

За словами Вайс, більшість жаб стрибали по поверхні 3-4 рази та були зафіксовані повністю зануреними у воду перед кожним наступним стрибком. Водночас учені спостерігали, як дикі жаби стрибають до 8 разів поспіль. У результаті вченим вдалося визначити й описати кожен етап стрибка:

зліт; політ; повернення у воду; відновлення.

Результати також показують, що кожен стрибок жаби триває не більше секунди. За словами співавтора дослідження, професора машинобудування Джейка Соча, вони з колегами були здивовані, виявивши, як легко тварини здатні обдурити нас швидкими рухами.

Якщо поглянути на жабу, можна подумати, що вона стрибає по воді, ніби камінь, але насправді вона стрибає і пірнає кілька разів поспіль. У подальших дослідженнях учені планують дізнатися більше про дивовижні здібності жаб.

Раніше Фокус писав про те, як гігантський пуголовок "стискається" в крихітну жабу.