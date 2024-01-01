Чудо природы: как гигантский головастик "сжимается" в крохотную лягушку (фото)

Исследователи рассказали, как парадоксальным лягушкам удается менять размеры тела, уменьшаясь примерно втрое во взрослой жизни.

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Наша планета является домом для невероятного количества существ, причем некоторые из них настолько необычные, что не перестают удивлять ученых. Например, парадоксальные жабы полны сюрпризов — свою жизнь они начинают в качестве гигантских головастиков, но по мере взросления превращаются в крохотных жаб втрое меньше, чем их первоначальные размеры, пишет Live Science.

Представители этого удивительного вида парадоксальных лягушек (Pseudis paradoxa), также известных как уменьшающиеся лягушки, встречаются лишь на севере Южной Америки и в Таиланде. Эти существа привлекли особое внимание ученых тем, что взрослые особи, как правило, в три раза меньше головастиков, которыми они были ранее.

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По словам ученых, крупный головастик может достигать около 22 сантиметров в длину, тогда как размеры взрослой особи едва ли превышают 8 сантиметров. Известно, что другие представители вида Pseudis также демонстрируют подобное необычное изменение размера, однако парадоксальные лягушки являются рекордсменами по длине головастиков.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что темпы роста головастиков аналогичны темпам роста других видов, однако особенность заключается в том, что они продолжают расти и развиваться дальше. Фактически, к моменту, когда головастики претерпевают метаморфоз во взрослых особей, самцы уже способны производить сперму и являются "зрелыми". В то же время яйца у самок в этот момент находятся на стадии развития, что обычно у других видов происходит на стадии жизненного цикла молодой лягушки.

Иллюстрация парадоксальной лягушки на стадии головастика, нарисованная Ричардом Полидором Ноддером в 1700-х годах Фото: Getty Images

Еще одно исследование, проведенное учеными, показало, что к моменту превращения в лягушку головастики, по сути, уже находятся на продвинутой стадии формирования или завершают его. Исследователи также отмечают, что гигантские размеры головастика во многом обусловлены их длинными хвостами: до превращения во взрослую особь длина их морды сравнима с длиной взрослой особи.

Отметим, что большинство других видов лягушек проходят иной путь: они начинают свою жизнь в качестве крохотных головастиков, которые растут и со временем превращаются во взрослых более крупных лягушек. Но поскольку головастики парадоксальной лягушки растут дольше, чем другие виды, и развиваются во время метаморфоза, взрослая особь далее почти не растет. Простыми словами, во время метаморфоза головастик теряет свой особенно длинный хвост, в результате чего лягушки "сжимаются".

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