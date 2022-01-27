Ученые помогли лягушке отрастить ампутированную ногу: следующие на очереди – люди

Лягушка прошла 24-часовый курс интенсивной терапии и за 18 месяцев отрастила полностью функциональную конечность, включая даже пальцы.

В рамках нового исследования ученые помогли лягушке заново отрастить ампутированную ногу с помощью коктейля из лекарств. Результаты эксперимента уже называют прорывом в регенеративной медицине, пишет The Guardian.

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Опыт проводился над африканской когтистой лягушкой, которая от природы не способна регенерировать конечности. Ей был назначен 24-часовый курс интенсивной терапии с помощью препаратов, после чего за 18 месяцев лягушка отрастила полностью функциональную конечность. Исследователи надеются, что в будущем результаты их работы можно будет применить на людях, чтобы запустить аналогичные не использующиеся способности организма к регенерации.

"Выбранные нами препараты помогли восстановить конечность. Тот факт, что для запуска многомесячного процесса регенерации понадобилось лишь кратковременное воздействие препарата указывает на важный аспект. Лягушки и, возможно, другие животные могут обладать дремлющими регенеративными способностями, которые можно привести в действие", – говорит один из авторов исследования из Университета Тафтса Нироша Муруган.

Науке уже известны существа, которые могут полностью регенерировать некоторые конечности, среди которых саламандры, морские звезды, крабы и ящерицы. Плоские черви могут быть разрезаны на две части, из которых каждая воссоздаст целый организм.

Люди также обладают некоторыми регенеративными способностями, например, печень человека может восстановиться даже после того, как ее разделили пополам. Также известно, что у детей могут заново отрастать кончики пальцев. Но пока ни одно млекопитающее не может заново отрастить большую и сложную по структуре конечность. Рубцевание тканей защищает людей от потери крови и инфекции, но также препятствует повторному росту.

В рамках эксперимента, ученые ампутировали ногу лягушки и закрыли рану силиконовым колпачком, в нем содержался коктейль из пяти препаратов. Каждый из препаратов имел собственную цель, среди которых было противовоспалительное действие и выработка коллагена, чтобы замедлить рубцевание тканей. Препараты также стимулировали рост новых нервных волокон, кровеносных сосудов и мышц.

Эксперимент повторили на десятках лягушек и у многих наблюдалось резкое возобновление роста тканей. У некоторых подопытных отросла новая, почти полностью функциональная конечность, включая костную ткань и даже пальцы.

Отмечается, что новые конечности отлично двигались, реагировали на прикосновение, а также использовались лягушками для передвижения.

В первые несколько дней лечения у лягушек активизировались молекулярные пути, которые обычно задействованы в формировании конечностей у эмбрионов. Исследователи предполагают, что и люди могли сохранить информацию, необходимую для создания разных частей тела.

"Погружение раны в жидкую среду под силиконовым колпачком, с правильным коктейлем из лекарств, может дать необходимые первые сигналы для запуска регенеративного процесса", – говорит профессор биологии и директор Центра открытий Аллена в Университете Тафтса Майкл Левин.