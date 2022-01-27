Учені допомогли жабі відростити ампутовану ногу: наступні на черзі – люди

Жаба пройшла 24-годинний курс інтенсивної терапії та за 18 місяців відростила повністю функціональну кінцівку, включаючи навіть пальці.

У межах нового дослідження вчені допомогли жабі наново відростити ампутовану ногу за допомогою коктейлю з ліків. Результати експерименту вже називають проривом у регенеративній медицині, пише The Guardian.

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Досвід проводили над африканською кігтистою жабою, яка від природи не здатна регенерувати кінцівки. Їй було призначено 24-годинний курс інтенсивної терапії за допомогою препаратів, після чого за 18 місяців жаба відростила повністю функціональну кінцівку. Дослідники сподіваються, що в майбутньому результати їхньої роботи можна буде застосувати на людях, щоб запустити аналогічні здатності організму, що не використовуються, до регенерації.

"Вибрані нами препарати допомогли відновити кінцівку. Той факт, що для запуску багатомісячного процесу регенерації знадобився лише короткочасний уплив препарату вказує на важливий аспект. Жаби і, можливо, інші тварини можуть мати дрімаючі регенеративні здібності, які можна привести в дію", — говорить одині з авторів дослідження з Університету Тафтса Нірош Муруган.

Науці вже відомі істоти, які можуть повністю регенерувати деякі кінцівки, серед яких саламандри, морські зірки, краби та ящірки. Плоскі черви можуть бути розрізані на дві частини, у тому числі кожна відтворить цілий організм.

Люди також мають деякі регенеративні здібності, наприклад, печінка людини може відновитися навіть після того, як її розділили навпіл. Також відомо, що в дітей можуть наново відростати кінчики пальців. Але поки що жоден ссавець не може заново відростити велику та складну за структурою кінцівку. Рубцювання тканин захищає людей від утрати крові й інфекції, але також перешкоджає повторному відростанню.

У межах експерименту вчені ампутували ногу жаби та закрили рану силіконовим ковпачком, у ньому містився коктейль із п'яти препаратів. Кожен із препаратів мав власну мету, серед яких була протизапальна дія та вироблення колагену, щоб уповільнити рубцювання тканин. Препарати також стимулювали відростання нових нервових волокон, кровоносних судин і м'язів.

Експеримент повторили на десятках жаб, і в багатьох спостерігалося різке відновлення зростання тканин. У деяких піддослідних відросла нова майже повністю функціональна кінцівка, включаючи кісткову тканину та навіть пальці.

Зазначається, нові кінцівки чудово рухалися, реагували на дотик, і навіть використовувалися жабами для пересування.

У перші кілька днів лікування в жаб активізувалися молекулярні шляхи, які зазвичай задіяні у формуванні кінцівок ембріонів. Дослідники припускають, що люди могли зберегти інформацію, необхідну створення різних частин тіла.

"Занурення рани в рідке середовище під силіконовим ковпачком, з правильним коктейлем із ліків, може дати необхідні перші сигнали для запуску регенеративного процесу", — каже професор біології та директор Центру відкриттів Аллена в Університеті Тафтса Майкл Левін.