Ученые открыли новый вид лягушек: назвали в честь рок-группы Led Zeppelin (фото)

Животные с яркой разноцветной кожей живут в лесах под Андами и, по мнению биологов, уже находятся под угрозой вымирания.

Ученые открыли в Южной Америке новый вид лягушек, который назвали в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin. Новое исследование опубликовали на сайте ResearchGate.

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Сотрудники Университета Сан-Франциско-де-Кито и Национального института биоразнообразия Эквадора нашли неизвестных ранее лягушек в восточной части Анд. Биологи предполагают, что новый вид Pristimantis ledzeppelin обитает только в лесной местности на границе Перу и Эквадора, он весьма малочисленный, а потому нуждается в защите. На сайте Национального института биоразнообразия Эквадора объяснили, что таким названием хотели напомнить об удивительной музыке «одной из самых влиятельных групп» в истории человечества.

[ + – ] Лягушка, названная в честь рок-группы Led Zeppelin Фото: ResearchGate

Лягушки поселились на листьях кустарников, растущих у ручьев в Рио-Бланко, они забрались на высоту около трех метров. Как установили исследователи, Длина тела самцов достигает 2,4 сантиметра, а самок — 3,6. От других видов они отличаются медно-красными глазами, складкой на лопатках, ростральным сосочком на морде и пятнистой бугорчатой кожей желтой, оранжевой, черной и коричневой расцветки.

Род Pristimantis насчитывает 569 видов, но 28 из них впервые обнаружили в Эквадоре за последние два года, когда ученые начали активно исследовать горный хребет Кордильера-дель-Кондор.

[ + – ] Новый вид лягушек Pristimantis ledzeppelin из Эквадора Фото: ResearchGate

Ранее ученые открыли "шоколадную лягушку", которая обитает в Новой Гвинее. Новый вид назвали Mira, что на латыни означает "удивительная или странная", он приходится близким родственником австралийской зеленой древесной лягушке.

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