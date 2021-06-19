Вчені відкрили новий вид жаб: назвали на честь рок-групи Led Zeppelin (фото)

Тварини з яскравою різнобарвною шкірою живуть в лісах під Андами і, на думку біологів, вже знаходяться під загрозою вимирання.

Вчені відкрили в Південній Америці новий вид жаб, який назвали на честь легендарної рок-групи Led Zeppelin. Нове дослідження опублікували на сайті ResearchGate.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Співробітники Університету Сан-Франциско-де-Кіто і Національного інституту біорізноманіття Еквадору знайшли невідомих раніше жаб в східній частині Анд. Біологи припускають, що новий вид Pristimantis ledzeppelin мешкає тільки в лісовій місцевості на кордоні Перу і Еквадору, він вельми нечисленний, а тому потребує захисту. На сайті Національного інституту біорізноманіття Еквадору пояснили, що такою назвою хотіли нагадати про дивовижну музику "однієї з найвпливовіших груп" в історії людства.

[ + – ] Жаба, названа на честь рок-групи Led Zeppelin Фото: ResearchGate

Жаби оселилися на листках чагарників, що ростуть поблизу струмків в Ріо-Бланко, вони забралися на висоту близько трьох метрів. Як встановили дослідники, довжина тіла самців досягає 2,4 сантиметра, а самок — 3,6. Від інших видів вони відрізняються мідно-червоними очима, складкою на лопатках, ростральними сосочком на морді і плямистою бугристою шкірою жовтого, помаранчевого, чорного і коричневого забарвлення.

Рід Pristimantis налічує 569 видів, але 28 з них вперше виявили в Еквадорі за останні два роки, коли вчені почали активно досліджувати гірський хребет Кордильєра-дель-Кондор.

[ + – ] Новий вид жаб Pristimantis ledzeppelin з Еквадору Фото: ResearchGate

Раніше вчені відкрили "шоколадну жабу", яка мешкає в Новій Гвінеї. Новий вид назвали Mira, що на латині означає "дивовижна або дивна", він доводиться близьким родичем австралійській зеленій деревній жабі.

Вчені виявили новий вид ящірки, яку раніше вважали древнім літаючим динозавром. Істоту розміром з колібрі назвали Oculudentavis naga в честь народу нага з М'янми. Біологам вдалося знайти повний череп тварини з чешйкамі і тканинами, що збереглися в бурштині.

Вчені відкрили новий вид "гігантських" ракоподібних-ампідовов, які живуть в океані на глибині від 5 до 8 кілометрів. E. atacamensis харчується падаллю і майже в два рази перевищує свого найближчого родича за розміром.