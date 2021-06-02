Ученые обнаружили новый вид “гигантских” ракообразных (видео)

Ракообразные живут в океанских желобах на глубине от 5 до 8 километров.

Ученые открыли новый вид ракообразных — Eurythenes atacamensis – они живут в Тихом океане на глубинах от 5 до 8 километров. Имея в длину более 8 сантиметров, эти существа почти в два раза больше своего ближайшего родственника, что делает их гигантами, сообщает Sciencealert

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E. atacamensis – это амфипод, вид ракообразных, тесно связанных с креветками, эндемик Перу-Чилийского желоба, также известного как желоб Атакама.

"Молодые и взрослые особи этого вида могут жить в желобе на глубине от 4974 до 8081 метра", — говорит кандидат морских наук Джоанна Вестон из Университета Ньюкасла.

E. atacamensis питаются падалью, поэтому этот амфипод играет важную роль в пищевой цепи, перехватывая и перераспределяя пищу, опускающуюся сверху.

Они быстро обнаруживают и поедают новую падаль. Ученые даже использовали мертвую макрель, чтобы увидеть, как "обедают" эти амфиподы.

По сравнению с условиями на поверхности глубоководная среда обитания кажется экстремальной. Здесь царит кромешная тьма, температура воды в самых глубоких точках колеблется от 1 ° C до 4 ° C. Давление здесь достигает показателей от 600 до 1100 атмосфер, что эквивалентно помещению одной тонны на кончик пальца.

Но эта среда совершенно нормальна для живущих в ней организмов. У обитателей зоны хадала (самая глубокая часть океана глубиной от 6 до 11 км) есть набор биохимических, морфологических и поведенческих адаптаций, которые позволяют им процветать в океанических желобах. Но зона хадала еще недостаточно изучена морскими биологами.

"Детальная визуальная оценка и генетика дали нам четкий результат, что E. atacamensis является новым видом", — говорит Вестон. "Мы выбрали название atacamensis в честь его родины".

"Это открытие помогает нам понять, как жизнь процветает в самых глубоких частях океана в условиях, которые кажутся невозможными для таких наземных млекопитающих, как мы", — говорит Вестон.

"Это также возможность заглянуть в зону хадала, наполненную необычайным биоразнообразием".