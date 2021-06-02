Учені виявили новий вид "гігантських" ракоподібних (відео)

Ракоподібні живуть в океанських жолобах на глибині від 5 до 8 кілометрів.

Учені відкрили новий вид ракоподібних — Eurythenes atacamensis — вони живуть у Тихому океані на глибинах від 5 до 8 кілометрів. Маючи завдовжки понад 8 сантиметрів, ці істоти майже у два рази більші за свого найближчого родича, що робить їх гігантами, повідомляє Sciencealert

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E. atacamensis — це амфіпод, вид ракоподібних, тісно пов'язаних з креветками, ендемік Перу-Чилійського жолоба, також відомого як жолоб Атакама.

"Молоді і дорослі особини цього виду можуть жити в жолобі на глибині від 4974 до 8081 метра", — говорить кандидат морських наук Джоанна Вестон з Університету Ньюкасла.

E. atacamensis харчуються мертвечиною, тому цей амфіпод відіграє важливу роль у харчовому ланцюгу, перехоплюючи і перерозподіляючи їжу, що опускається зверху.

Вони швидко виявляють і поїдають нову мертвечину. Учені навіть використовували мертву макрель, щоб побачити, як "обідають" ці амфіподи.

Порівняно з умовами на поверхні глибоководне середовище проживання здається екстремальним. Тут панує непроглядна темрява, температура води в найглибших точках коливається від 1 ° C до 4 ° C. Тиск тут досягає показників від 600 до 1100 атмосфер, що еквівалентно приміщенню однієї тонни на кінчик пальця.

Але це середовище абсолютно нормальне для організмів, що живуть тут. У мешканців зони Хадано (найглибша частина океану завглибки від 6 до 11 км) є набір біохімічних, морфологічних і поведінкових адаптацій, які дозволяють їм процвітати в океанічних жолобах. Але зона Хадано ще недостатньо вивчена морськими біологами.

"Детальна візуальна оцінка та генетика дали нам чіткий результат, що E. atacamensis є новим видом", — говорить Вестон. "Ми вибрали назву atacamensis на честь його батьківщини".

"Це відкриття допомагає нам зрозуміти, як життя процвітає в найглибших частинах океану в умовах, які здаються неможливими для таких наземних ссавців як ми", — говорить Вестон.

"Це також можливість заглянути в зону Хадано, наповнену надзвичайним біорізноманіттям".