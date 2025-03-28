Глубоко под Тихим океаном обнаружены странные структуры: никто не знает, насколько они древние

Геологи неожиданно наткнулись на нечто необычное, скрытое под толщей воды в Тихом океане. Эти образования, обнаруженные на морском дне, могут быть как недавними, так и древними.

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Об этом пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые использовали землетрясения, чтобы изучить состав нижней части мантии планеты, скрытой под Тихим океаном — в результате команда обнаружила нечто весьма необычное. Не секрет, что по всему земному шару разбросаны зоны, где сейсмические волны движутся по-разному — это предполагает наличие структур более прохладных и имеющих состав, отличимый от окружающих расплавленных пород.

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Команда из Геологического института ETH Zurich считает наличие этих структур невероятной загадкой, скрытой под толщей воды. Любопытно, что геологи до сих пор понятия не имеют, что это за структуры. Если бы загадочные структуры находились в другой точке земного шара, они, вероятно, могли бы быть обломками тектонических плит, затонувших в зоне субдукции. Однако Тихий океан представляет собой одну большую плиту — это предполагает, что под ней попросту нет субдуцированного материала.

По словам первого автора исследования, докторанта Геологического института ETH Zurich Томаса Схоутена, сегодня ученые также не уверены в том, из какого материала сделаны эти глубоководные структуры. Впрочем, как и то, что они означают для внутренней структуры нашей планеты.

В новом исследовании ученые использовали модель высокого разрешения, которая позволит разглядеть такие аномалии повсюду в мантии планеты. Однако ученые признают, они все еще не знают точно, что это такое или какой материал создает обнаруженные нами закономерности.

Наличие столь большого количества холодных областей в мантии предполагает, что они могли образоваться в разное время и из разных источников. Ученые также полагают, что структуры не являются простыми субдукционными плитами, образовавшимися за последние 200 миллионов лет.

Визуализация того, где в мантии находится более холодный материал, полученная с помощью новой компьютерной модели Фото: ETH Zurich

По словам Схоутена, они с коллегами предполагают, что аномальные структуры, скрытые в нижней мантии планеты, имеют различное происхождение. Предполагается, что происхождение этих структур может быть древним — тогда они представляют собой богатый кремнием материал, находившийся здесь с момента образования мантии (около 4 миллиардов лет). Впрочем, ученые не исключают и другого сценария: эти зоны представляют собой породы, богатые железом, которые накапливались в результате движений мантии в течение миллиардов лет.

Авторы исследования признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы разгадать тайну загадочных структур в Тихом океане. В данный момент ученые используют лишь одно свойство волн — их скорость — для понимания того, что происходит у нас под ногами. В дальнейшем ученые намерены рассчитать различные параметры материала, способные генерировать наблюдаемые скорости различных типов волн.

Ранее Фокус писал о том, что Тихий океан сотрясается: ученые нашли новый способ фиксировать подземные толчки под водой.