Тихий океан сотрясается: ученые нашли новый способ фиксировать подземные толчки под водой

Исследователи использовали интернет-кабели на морском дне для обнаружения и фиксирования более полусотни землетрясений с октября прошлого года.

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Сотни лет человечество пытается разгадать тайны нашей планеты, но сильные землетрясения все еще остаются непредсказуемыми, а порой и разрушительными. К счастью, теперь ученые считают, что им удалось разработать и успешно использовать новаторский способ мониторинга сейсмических толчков под Тихим океаном, пишет IFLScience.

Ученые из Национальной физической лаборатории в Великобритании и Лаборатории стандартов измерений в Новой Зеландии превратили участок телекоммуникационного кабеля на морском дне между Новой Зеландией и Австралией — Southern Cross NEXT — в передовой массив датчиков толчков.

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Существующий глубоководный кабель теперь использует сверхчувствительные оптические измерения для обнаружения сейсмической активности и океанских течений раньше и с большей точностью, чем когда-либо прежде. Известно, что с октября 2024 года в рамках проекта ученые зарегистрировали более полусотни землетрясений в Тихом океане. Любопытно, что эпицентры некоторых из них находились в сотнях километров от кабеля, но все же были зарегистрированы.

По словам соавтора исследования и главного научного сотрудника лаборатории Джузеппе Марры, их с коллегами работа является первым испытанием технологии в Тихом океане. Команда считает, что воды вокруг Новой Зеландии являются "идеальной лабораторией" для демонстрации потенциала инновационных кабельных методов мониторинга океана.

Отметим, что Southern Cross NEXT представляет собой сеть подводных кабелей протяженностью 15 857 километров, соединяющая Сидней и Окленд, а также Лос-Анджелес и тихоокеанские острова Фиджи, Токелау и Кирибати. Используя оптоволоконные кабели, он обеспечивает высокоскоростное широкополосное подключение к Интернету между этой частью Тихого океана.

Эта сеть кабелей покрывает огромную часть морского дна, а потому технология в теории может быть использована и в других частях океана. В результате ученые получат невероятную возможность отслеживать землетрясения и цунами по всему Мировому океану. В ходе исследования ученые продолжат собирать данные до декабря 2025 года, которые затем будут использованы для разработки всемирной сети мониторинга датчиков морского дна.

По словам другого соавтора исследования сейсмотектонофизика Билла Фрайя, в дальнейшем ученые рассматривают возможность добавления новых кабельных данных, что обеспечит более быстрые и качественные предупреждения о цунами, которые спасут жизнь в Новой Зеландии и по всему Тихому океану в целом.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.