Тихий океан стрясається: вчені знайшли новий спосіб фіксувати підземні поштовхи під водою

Дослідники використали інтернет-кабелі на морському дні для виявлення і фіксування понад півсотні землетрусів з жовтня минулого року.

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Сотні років людство намагається розгадати таємниці нашої планети, але сильні землетруси все ще залишаються непередбачуваними, а часом і руйнівними. На щастя, тепер вчені вважають, що їм вдалося розробити і успішно використовувати новаторський спосіб моніторингу сейсмічних поштовхів під Тихим океаном, пише IFLScience.

Учені з Національної фізичної лабораторії у Великій Британії та Лабораторії стандартів вимірювань у Новій Зеландії перетворили ділянку телекомунікаційного кабелю на морському дні між Новою Зеландією та Австралією — Southern Cross NEXT — на передовий масив датчиків поштовхів.

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Наявний глибоководний кабель тепер використовує надчутливі оптичні вимірювання для виявлення сейсмічної активності та океанських течій раніше і з більшою точністю, ніж будь-коли раніше. Відомо, що з жовтня 2024 року в рамках проєкту вчені зареєстрували понад півсотні землетрусів у Тихому океані. Цікаво, що епіцентри деяких із них перебували за сотні кілометрів від кабелю, але все ж були зареєстровані.

За словами співавтора дослідження і головного наукового співробітника лабораторії Джузеппе Марри, їхня з колегами робота є першим випробуванням технології в Тихому океані. Команда вважає, що води навколо Нової Зеландії є "ідеальною лабораторією" для демонстрації потенціалу інноваційних кабельних методів моніторингу океану.

Зазначимо, що Southern Cross NEXT є мережею підводних кабелів протяжністю 15 857 кілометрів, що з'єднує Сідней і Окленд, а також Лос-Анджелес і тихоокеанські острови Фіджі, Токелау і Кірибаті. Використовуючи оптоволоконні кабелі, він забезпечує високошвидкісне широкосмугове підключення до Інтернету між цією частиною Тихого океану.

Ця мережа кабелів покриває величезну частину морського дна, а тому технологія в теорії може бути використана і в інших частинах океану. У результаті вчені отримають неймовірну можливість відстежувати землетруси й цунамі по всьому Світовому океану. Під час дослідження вчені продовжать збирати дані до грудня 2025 року, які потім будуть використані для розробки всесвітньої мережі моніторингу датчиків морського дна.

За словами іншого співавтора дослідження сейсмотектонофізика Білла Фрая, надалі вчені розглядають можливість додавання нових кабельних даних, що забезпечить швидші та якісніші попередження про цунамі, які врятують життя в Новій Зеландії та в усьому Тихому океані загалом.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.