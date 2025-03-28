Глибоко під Тихим океаном виявлено дивні структури: ніхто не знає, наскільки вони давні

Геологи несподівано натрапили на щось незвичайне, приховане під товщею води в Тихому океані. Ці утворення, виявлені на морському дні, можуть бути як недавніми, так і давніми.

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Про це пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені використовували землетруси, щоб вивчити склад нижньої частини мантії планети, прихованої під Тихим океаном, — у результаті команда виявила дещо вельми незвичайне. Не секрет, що по всій земній кулі розкидані зони, де сейсмічні хвилі рухаються по-різному — це припускає наявність структур, які є більш прохолодними й мають склад, що відрізняється від навколишніх розплавлених порід.

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Команда з Геологічного інституту ETH Zurich вважає наявність цих структур неймовірною загадкою, прихованою під товщею води. Цікаво, що геологи досі й гадки не мають, що це за структури. Якби загадкові структури знаходилися в іншій точці земної кулі, вони, ймовірно, могли б бути уламками тектонічних плит, що затонули в зоні субдукції. Однак Тихий океан являє собою одну велику плиту — це передбачає, що під нею просто немає субдукованого матеріалу.

За словами першого автора дослідження, докторанта Геологічного інституту ETH Zurich Томаса Схоутена, сьогодні вчені також не впевнені в тому, з якого матеріалу зроблені ці глибоководні структури. Втім, як і те, що вони означають для внутрішньої структури нашої планети.

У новому дослідженні вчені використовували модель високої роздільної здатності, яка дасть змогу розгледіти такі аномалії всюди в мантії планети. Однак учені визнають, вони все ще не знають достеменно, що це таке або який матеріал створює виявлені нами закономірності.

Наявність такої великої кількості холодних областей у мантії передбачає, що вони могли утворитися в різний час і з різних джерел. Вчені також вважають, що структури не є простими субдукційними плитами, що утворилися за останні 200 мільйонів років.

Візуалізація того, де в мантії міститься холодніший матеріал, отримана за допомогою нової комп'ютерної моделі Фото: ETH Zurich

За словами Схоутена, вони з колегами припускають, що аномальні структури, приховані в нижній мантії планети, мають різне походження. Припускають, що походження цих структур може бути давнім — тоді вони являють собою багатий кремнієм матеріал, що перебував тут із моменту утворення мантії (близько 4 мільярдів років). Утім, учені не виключають й іншого сценарію: ці зони являють собою породи, багаті на залізо, що накопичувалися внаслідок рухів мантії протягом мільярдів років.

Автори дослідження визнають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб розгадати таємницю загадкових структур у Тихому океані. Наразі вчені використовують лише одну властивість хвиль — їхню швидкість — для розуміння того, що відбувається у нас під ногами. Надалі вчені мають намір розрахувати різні параметри матеріалу, здатні генерувати спостережувані швидкості різних типів хвиль.

Раніше Фокус писав про те, що Тихий океан здригається: вчені знайшли новий спосіб фіксувати підземні поштовхи під водою.