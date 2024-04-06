Крик жаб'ячої душі: налякані амфібії непомітно кличуть на допомогу хижаків (відео)

Нове дослідження вчених задокументувало і проаналізувало незвичайні звуки, які видають жаби на низьких частотах. Вчені поки що не можуть точно відповісти, що це, але в них уже є припущення.

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У галасливому і неймовірно живому світі бразильських атлантичних тропічних лісів вчені відкрили незвичайну тактику виживання глиняної жаби-розбійника. У цієї маленької істоти, що мешкає в тропічних лісах, є особливий спосіб кликати на допомогу в разі небезпеки, використовуючи звуки, зовсім недоступні людському слуху. Видаючи щось схоже на ультразвуковий крик, жаба спілкується на частотах, які можуть вловити багато хижаків та інших тварин, хоча для нас вони беззвучні, пише IFLScience.

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Відкриття стало можливим завдяки ретельному дослідженню, під час якого вчені імітували напад хижаків, обережно притримуючи жаб за задні лапки. Це спонукало їх прийняти оборонну позу, відкинути голову назад і частково закрити рот, перш ніж випустити свій ультразвуковий сигнал лиха. Деякі частини цих закликів потрапляють у діапазон людського слуху, але в основному вони поширюються на ультразвукові частоти, аж до 44 кілогерц, які просто нечутні нам. Поведінка і сам звук були зафіксовані на плівку, що стало першим подібним досягненням у вивченні комунікації амфібій.

Призначення цих високочастотних звуків залишається загадкою для вчених. Можливо, вони служать для відлякування різних хижаків, таких як кажани, гризуни і дрібні примати, які можуть чути ці частоти. Як варіант, крики жаб можуть бути розумним способом закликати більших хижаків, націлюючись на нападників. Ця інтригуюча можливість дає змогу припустити, що сигнали лиха можуть допомогти жабам, залучаючи хижаків до їхніх жертв, додаючи складний шар до динаміки харчового ланцюга в тропічному лісі, припустили автори дослідження.

Крихітні жаби видають майже невловимий сигнал

Команда вчених під керівництвом Убірата Феррейра Соуза планує глибше вивчити цей феномен, сподіваючись з'ясувати, чи використовують інші види жаб ультразвукові крики як захисний механізм. Це дослідження не тільки проливає світло на складні стратегії комунікації у тваринному світі, а й відкриває нові питання про взаємодію між хижаками і жертвами в одній з найрізноманітніших екосистем світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між втратою слуху і змінами в мозку. Нове дослідження провело чітку паралель між зміною в роботі мови, язика та опрацюванням звуків у людей старше 70 років.

Також Фокус писав про прорив у лікуванні синдрому Ушера, даючи змогу повернути зір і слух. Дослідники вважають, що нова технологія допоможе в лікуванні виснажливого генетичного захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.