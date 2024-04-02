Отчаянно просят помощи: ученые записали, как "кричат" растения, когда им делают больно (видео)

Люди привыкли, что растения могут издавать аромат или менять цвет, когда мы срываем их, но на самом деле, они также жутко кричат, когда находятся в стрессе.

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Даже в самом тихом поле на самом деле есть звуки, которые не способны уловить люди. Эти звуки несут информацию и помогают животным и растениям понимать, что происходит вокруг. Например, растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими животными, и многие из этих организмов используют звук для общения, пишет Science Alert.

В результате ученые пришли к выводу, что растениям, вероятно, было бы очень не оптимально вообще не использовать звук. В исследовании 2023 года ученые решили проверить свою теорию и обнаружили, что растения на самом деле не столь пассивны во время стресса, как мы могли бы предположить ранее.

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Люди привыкли, что растения выделяют довольно сильные ароматы или меняют цвет и форму, когда мы срываем их или ломаем. Однако, по словам биолога-эволюциониста из Тель-Авивского университета в Израиле Лилаха Хадани, звуки также могут быть одним из способов, с помощью которого растения сообщают миру о своем бедствии.

В предыдущей своей работе Хадани с коллегами обнаружили, что растения на самом деле способны улавливать звук. В результате они задались вопросом: могут ли растения производить звуки? Чтобы найти ответ, ученые изучили растения томата и табака, поместив их в различные условия.

На первом этапе ученые записали растения, не подвергающиеся стрессу. На втором этапе ученые записали звуки обезвоженых растений, а на третьем — растений, у которых были обрезаны стебли. Все записи были проведены в звукоизолированной акустической камере, а после в обычной теплице.

Далее ученые использовали машинное обучение, чтобы различать звуки, издаваемые во время стресса или без его факторов. Теперь авторы исследования утверждают, что растения на самом деле намного более шумные, чем мы могли бы предположить ранее.

Результаты исследования свидетельствуют, что растения остаются достаточно тихими, пока не испытывают стресс. Однако в стрессе они в среднем издают до 40 щелчков и хлопков в час в зависимости от вида. При этом растения, испытывающие недостаток влаги, начинают щелкать сильнее, прежде чем появляются первые видимые признаки обезвоживания. По мере того, как растение становится все более сухим, звуки усиливают, пока не затихают вовсе в момент увядания.

Авторы исследования отмечают, что их компьютерная модель в конце концов научилась не только различать эти звуки, но также и понимать, какому из растений они принадлежат. Отметим, что эксперимент начался с растений томатов и табака, однако позже ученые также изучили и другие растения, в том числе:

пшеницу;

кукурузу;

виноград;

кактус.

Команда считает, что с помощью звуков растения могут сигнализировать окружающему миру о том, что они находятся в опасности, а значит растениям поблизости стоит усиливать свою защиту. Также растения могут распространять призыв к привлечению животных для борьбы с вредителями.

Однако во всем этом исследовании все еще остаются несколько неизвестных переменных. Во-первых, ученым лишь предстоит выяснить, как именно растения производят эти звуки. Во-вторых, неизвестно какие именно стрессы способны заставить растения издавать звуки. В-третьих, неизвестно, является ли производство звука адаптивным развитием растений или это нечто другое. В-четвертых, все еще неизвестно, как другие растения реагируют на призывы о помощи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле растениям крохотные "воздушные шарики".