Новое исследование показывает, что исследователи более столетия вовсе не так понимали функции шарообразных "пузырей" на устойчивых растениях.

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По мере того как развивается мир и технологии, улучшается наше понимание Вселенной, а вместе с ним рождаются и новые научные теории. В результате ученые все чаще находят ошибки в первоначальных утверждениях и развенчивают мифы, в которые мы верили десятилетиями, а то и столетиями, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета сосредоточились на понимании функций крошечных "пузырей" на устойчивых растениях, например, лебеде. Ранее считалось, что эти маленькие шары воздуха защищают растения от таких опасностей, как засуха и соль. Однако теперь ученые уверены, это не так.

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Ученые намеревались всего лишь более подробно изучить первоначальную гипотезу, однако обнаружили, что эти крохотные пузыри воздуха на самом деле служат для другой цели — они защищают растения от различных опасностей, таких как вредители и болезни.

В ходе исследования ученые вырастили мутантные растения киноа ледяные растения без обычного покрытия из воздушных шаров, также известные как эпидермальные клетки мочевого пузыря или EBC. По словам исследователей, независимо от того, поливали ли ученые растения соленой водой или подвергали их засухе, оба они продолжали работать блестяще, вопреки ожиданиям ученых. Команда поняла, что первоначальная теория оказалась неверной.

Насекомые чаще нападали на растения без воздушных шаров (справа) Фото: University of Copenhagen

С другой стороны, ученые заметили, что растения, не обладавшие клетками мочевого пузыря, были заражены мелкими насекомыми. В результате команда предположила, что эти пузырьки воздуха на растениях, вероятно, служат совсем для другой цели — являются блоком для вредителей. Простыми словами, когда насекомые пытаются откусить растение, они в конечном итоге оказываются с полным ртом токсичного раствора.

Ученые продолжили исследование и изучили клетки мочевого пузыря, они обнаружили, что внутри них содержалась щавелевая кислота, ядовитая для вредителей. Ученые также заметили, что пузырьки содержали соли не больше, чем в окружающих клетках, а потому идея о том, что эти воздушные шары действовали как перепускные камеры для избытка соли, была неверной.

Результаты исследования также показали, что мутантные растения без пузырьков казались более уязвимыми перед Pseudomonas syringae — причине одного из наиболее распространенных бактериальных заболеваний растений.

Почему же обманчивая гипотеза просуществовала так долго? Ученые предполагают, что это связано с изначальными неточными предположениями, основанными на схожих видах растений или их механизмах. Кроме того, с течением времени меняются методы исследования и анализа — они постоянно совершенствуются, что делает работу ученых более точной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что растения действительно "кричат", если их ранить.