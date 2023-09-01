Как подбитый зверь. Ученые обнаружили, что растения действительно "кричат", если их ранить (видео)

Едва ли эти звуки похожи на человеческие вопли, однако исследователи обнаружили, что растения действительно кричат, если их тело повреждено.

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Даже в тихом на первый взгляд поле на самом деле есть звуки, которые человек не способен услышать, но эти звуки несут информацию. Есть животные, способные слышать эти звуки, а потому существует вероятность того, что в действительности здесь происходит большое акустическое взаимодействие, пишет Science Alert.

В этом году ученые из Тель-Авивского университета в Израиле пришли к выводу, что растения также могут кричать от боли. Едва ли их крики похожи на наши и мы навряд ли сможет их услышать невооруженным ухом, однако ученые полагают, что это один из способов, с помощью которого растения сообщают окружающему миру о своих страданиях.

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По словам соавтора исследования, болога-эволюциониста Лилаха Хадини, растения издают хлопающие и щелкающие звуки на ультразвуковых частотах, а когда они испытывают стресс эти звуки усиливаются. Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими животными, и многие из этих организмов используют для общения звук. Теперь ученые уверены, что растения в состоянии стресса на самом деле не так пассивны, как мы могли бы предположить.

Авторы исследования считают, что они претерпевают довольно существенные изменения, одним из наиболее заметных и известных из них является выделение ароматов. Кроме того, они также могут менять цвет или форму. Ученые предполагают, что все эти изменения могут служить сигналами для растений, которые их окружают. В ответ на эти предупредительные сигналы они усиливают собственную защиту, а также активируют привлечение животных для борьбы с отдельными вредителями, которые способны нанести им вред.

В то же время вопрос о том, используют ли растения звуковые сигналы все еще оставался малоизученным. Несколько лет назад Ханди с коллегами обнаружили, что растения способны улавливать звуки, а потому они задались вопросом: могут ли они производить звуки?

Чтобы ответить на этот вопрос, они провели исследование на растениях томата и табака в ряде условий. Изначально они записали ультразвук растений в состоянии покоя, а затем растений обезвоженных или у которых были повреждены стебли. Отметим, что записи были сделаны в обычной теплице и звукоизолированной акустической камере.

Далее авторы исследования использовали машинное обучение, чтобы различать издаваемые растениями звуки. Оказалось, что все они способны издавать хлопающие и щелкающие звуки с частотой слишком высокой для человеческого восприятия, когда подвергаются стрессу. Однако другие растения, насекомые и животные могут услышать их на расстоянии около метра.

По словам авторов исследования, поврежденные растения или те, что находятся в состоянии стресса, издают до 40 щелчков в час, в зависимости от вида. А растения, лишенные воды, имеют заметный звуковой профиль — прежде чем появятся видимые признаки обезвоживания, они начинают щелкать сильнее. При этом по мере того, как растение становится все более сухим, его щелчки лишь усиливаются, пока не затихают полностью.

Однако ученые отмечают, что этот вопрос все еще остается малоизученным. Во-первых, неизвестно, как именно растения издают звуки, во-вторых, непонятно, могут ли другие условия заставить растения кричать, например, патогенная атака, воздействие ультрафиолета или экстремальные температуры. В дальнейших исследованиях ученые планируют ответить и на эти вопросы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, как растения стали плотоядными.