Вовсе не одиночки. Ученые обнаружили, что сумчатые миллионы лет скрывали свою социальную жизнь

Исследование предполагает, что у сумчатых могут быть более обширные социальные взаимодействия, чем предполагалось ранее.

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Считается, что млекопитающие обладают обширным спектром систем социальной организации. Однако сумчатые, которые являются подгруппой млекопитающих, традиционно считались в основном одиночками. Новое исследование показывает, что ученые сильно заблуждались, пишет Science News.

Ученые и раньше знали, что, например, некоторые виды кенгуру образуют временные или постоянные группы из десятков особей. Однако долговременные союзы между самками и самцами сумчатых считались редкостью. Кроме того, у исследователей не было примеров сотрудничества членов группы для выращивания потомства. В более ранних работах исследователи предполагали, что 90% сумчатых ведут одиночный образ жизни.

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Однако новое исследование поведенческого эколога из CNRS в Страсбурге, Франция, Цзиню Цю и ее коллег предполагает, что сумчатые на самом деле ведут гораздо более социальную жизнь, чем мы могли бы предположить.

Цю с коллегами провели обширную работу: собрали данные 120 исследований 149 популяций 65 сумчатых видов. В результате они классифицировали каждую популяцию как одну из трех:

одиночная; живущая парами; живущая группами (например, один самец и несколько самок или наоборот, несколько самцов и самок, однополые группы).

В результате исследователи обнаружили:

31% (19 видов) изученных видов живут поодиночке;

почти 50% всегда живут парами или группами.

Кроме того исследователи обнаружили, что существует множество вариаций внутри видов, например более 40% (27 или 65 видов) могут попадать сразу в несколько классификаций одновременно.

Рассмотрев социальную изменчивость в зависимости от климатических условий в Австралии ученые пришли к выводу, что она более распространена в более сухой среде. Предполагается, что сумчатые могут использовать переключение между одиночной и групповой жизнью в качестве буфера против климата.

Кроме того Цю с коллегами провели компьютерный анализ и сравнили эволюционные отношения сумчатых с тем, как они формируют социальные связи. В результате исследователи смогли предсказать социальную организацию самых ранних сумчатых, которые отделились от плацентарных млекопитающих около 160 миллионов лет назад. Ранее ученые считали сумчатых, как и их древних предков, одиночками, однако теперь исследователям придется пересмотреть и эту теорию.

Исследователи считают, что более вероятно, что лишь чуть более трети предков сумчатых вели одиночную жизнь, тогда как 65% все же комбинировали ее с групповой.

Отметим, что не все ученые согласны с исследованием. Например, маммолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Роберт Восс считает, что доказательств слишком мало. По его словам, результаты в значительной степени зависят от того, какие критерии использовали ученые для понимания степени социального поведения сумчатых.

Ранее Фокус писал о том, что из-за изменений климата Землю заполонят причудливые гибриды животных.