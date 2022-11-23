Зовсім не одинаки. Вчені виявили, що тагуанові мільйони років приховували своє соціальне життя

Дослідження передбачає, що у тагуанових можуть бути більше соціальних взаємодій, ніж передбачалося раніше.

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Вважається, що ссавці мають великий спектр систем соціальної організації. Проте тагуанові, які є підгрупою ссавців, традиційно вважалися переважно одинаками. Нове дослідження показує, що вчені сильно помилялися, пише Science News.

Вчені й раніше знали, що, наприклад, деякі види кенгуру утворюють тимчасові чи постійні групи з десятків особин. Однак довгострокові спілки між самками та самцями тагуанових вважалися рідкістю. Крім того, дослідники не мали прикладів співпраці членів групи для вирощування потомства. У ранніх роботах дослідники припускали, що 90% тагуанових ведуть поодинокий спосіб життя.

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Однак нове дослідження екологині поведінки з CNRS у Страсбурзі, Франція, Цзіню Цю та її колег припускає, що сумчасті насправді ведуть набагато соціальніше життя, ніж ми могли б припустити.

Цю з колегами провели велику роботу: зібрали дані 120 досліджень 149 популяцій 65 тагуанових видів. У результаті вони класифікували кожну популяцію як одну з трьох:

одинична; що живе парами; що живе групами (наприклад, один самець і кілька самок чи навпаки, кілька самців і самок, одностатеві групи).

В результаті дослідники виявили:

31% (19 видів) вивчених видів живуть поодинці;

майже 50% завжди живуть парами чи групами.

Крім того, дослідники виявили, що існує безліч варіацій усередині видів, наприклад понад 40% (27 або 65 видів) можуть потрапляти відразу в кілька класифікацій одночасно.

Розглянувши соціальну мінливість в залежності від кліматичних умов в Австралії вчені прийшли до висновку, що вона більш поширена у сухому середовищі. Передбачається, що сумчасті можуть використовувати перемикання між поодиноким і груповим життям як буфер проти клімату.

Крім того, Цю з колегами провели комп'ютерний аналіз і порівняли еволюційні відносини тагуанових з тим, як вони формують соціальні зв'язки. В результаті дослідники змогли передбачити соціальну організацію найдавніших тагуанових, які відокремилися від плацентарних ссавців близько 160 мільйонів років тому. Раніше вчені вважали тагуанових, як і їхніх древніх предків, одинаками, проте тепер дослідникам доведеться переглянути й цю теорію.

Дослідники вважають, що ймовірніше, що лише трохи більше третини предків сумчастих вели самотнє життя, тоді як 65% все ж таки комбінували його з груповим.

Зазначимо, що не всі вчені погоджуються з дослідженням. Наприклад, мамолог з Американського музею природної історії в Нью-Йорку Роберт Восс вважає, що доказів надто мало. За його словами, результати значною мірою залежать від того, які критерії використовували вчені для розуміння ступеня соціальної поведінки тагуанових.

Раніше Фокус писав про те, що через зміни клімату Землю заполонять химерні гібриди тварин.