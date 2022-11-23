Від "пізлі" до "койвольфа". Через зміни клімату Землю заполонять химерні гібриди тварин (фото)

В останні десятиліття вчені все частіше зустрічають у дикій природі гібридів тварин і, мабуть, це відбувається через невблаганне нагрівання планети.

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Коли ми думаємо про гібридні види, на думку може спасти величний кентавр або жахлива істота з крилами, хвостом і людськими руками. Однак у реальному світі дикої природи все набагато прозаїчніше, пише Daily Mail.

В останні кілька років вчені ідентифікували низку гібридів тварин у дикій природі і тепер вважають, що деякі з них з'явилися через зміни клімату на планеті. Ще у 2010 році вчені опублікували дослідження, в якому назвали понад три десятки потенційних гібридних видів, які можуть заполонити Арктику.

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Давайте розглянемо кілька цих дивних і чудових гібридних видів, яких незабаром зможемо спостерігати.

[ + – ] Ведмеді-броляри більше пристосовані до тепліших температур Фото: медведь блорар

Ведмеді бролари або пізлі

Вперше гібрида білих ведмедів і гризлі виявили в Канаді ще 2006 року, коли арктичні мисливці підстрелили тварину, яка не схожа на своїх родичів — на тілі білого ведмедя виднілися коричневі плями.

Після доказу гібридних видів були виявлені і в США, і вчені припускають, що найближчим майбутнім їх буде ставати тільки більше.

Гібридні ведмеді відомі як "ведмеді бролари" або "пізлі", в основному вони мають білу вовну з коричневим відтінком і ніс, що є чимось середнім між білим і коричневим ведмедем або ведмедем гризлі.

Білі ведмеді дотримуються спеціальної дієти, що складається з жиру, і використовують морський лід для полювання на тюленів. Дослідження показують, що крижаний покрив Арктики неухильно скорочується, що змушує тварин переміщатися углиб суші у пошуках їжі. Водночас потепління відкриває доступ бурим ведмедям і гриз шлях на північ. Внаслідок шляху тварин перетинаються і вони все частіше дають потомство.

Це дає тваринам деяку перевагу — наприклад, ведмеді гризлі пристосованіші до поїдання твердої їжі, такої як бульби рослин, або трупів, коли ресурси обмежені. В результаті "пізли" краще адаптовані до змін навколишнього середовища та нової дієти. Дослідники також припускають, що таким чином тварини можуть зберегти полярний ген.

[ + – ] Аналіз ДНК підтвердив, що унікальний череп належить потомству білухи та нарвала Фото: череп нарлунга

"Нарлунги"

Перші свідчення про існування гібрида білухи та нарвала були виявлені у Західній Гренландії ще у 1990 році. Однак підтвердити це вчені змогли лише майже через 30 років за допомогою аналізу ДНК, який показав, що тварина була на 54% білухою по батькові і на 46% нарвалом по матері.

Тоді вченим вдалося виявити лише череп тварини. Передбачається, що він міг бути сірого кольору, мав хвіст, як у нарвала, і передні ласти, як у білухи. Тварина також мала зуби, що поєднують якості обох видів, але, на жаль, не мала бивня, як у нарвала. Дослідження черепа "нарлунги" показало, що тварина, ймовірно, годувалася ближче до морського дна, ніж це характерно для білух та нарвалів.

Зазначимо, що сьогодні це єдиний гібридний зразок, відомий науці. Однак дослідники припускають, що зміни клімату та танення морського льоду не залишать тваринам шансу і вони з більшою ймовірністю вступлять у контакт.

[ + – ] Койовольфи з'явилися в Канаді у 1920-х Фото: койвольф

"Койвольфи"

Вони є гібридом койота і вовка та вже десятиліттями зустрічаються у східній частині Північної Америки. Вважається, що вперше "койвольфи" виникли в Канаді ще у 1920-х роках, коли койоти розширили свою територію із заходу до Алгонкінського парку в Онтаріо. Проте офіційно вчені описали вид лише 1969 року.

Водночас територія східних вовків невблаганна скорочувалася, в результаті два види зустрілися на території парку Онтаріо. Тепер "койвольфи" широко поширені по всьому Східному узбережжю.

"Койвольфи" мають більше тіло, череп і кістки, ніж у західних койотів, і це дає їм деяку перевагу — наприклад, вони здатні полювати на білохвостих оленів.

До речі, вчені відзначають, що "койвольфи" не є продуктом зміни клімату, проте мають більшу здатність адаптуватися до мінливого ландшафту.

[ + – ] Гібриди морських свиней та морських свиней Далла були виявлені біля узбережжя Британської Колумбії Фото: морская свинья

Морська свиня 'Харбор-Далл'

Тварина є гібридом морської свині і морської свині Далла. Гібриди цих двох видів були виявлені біля узбережжя Британської Колумбії та Канади, що, як вважають вчені, пов'язано з низькою густиною популяції морських свиней.

Для морських свиней характерне сіре і біле забарвлення і зазвичай вони зустрічаються в помірних водах Північної Атлантики та північної частини Тихого океану. Морські свині Далла мають чорно-біле забарвлення і також мешкають у північній частині Тихого океану.

Вчені припускають, що популяція морських свиней занепадає, а тому, в міру переміщення на північ самці морських свиней все частіше звертатимуться за паруванням до самок свиней Далла.

В цілому гібриди цих тварин виглядають як морські свині, але поводяться більше як морські свині Далла, наприклад, швидко плавають і виринають на поверхню.

Гренландський тюлень та хохлач

Вперше гібридна тварина була виявлена в затоці Святого Лаврентія в Канаді ще 1997 року, це було підтверджено молекулярним аналізом. Вчені припускають, що в міру танення льодовиків все більше видів арктичних тюленів спаровуватимуться, щоб сформувати гібридне потомство.

Для гренландських тюленів характерне сріблясте забарвлення тіла і чорна морда і малюнок на спині, тоді як хохлачі навпроти білого кольору з чорними плямами. Дослідники зазначають, що не всі міжвидові парування призводять до потомства, проте шанс збільшується, якщо йдеться про арктичні види.

[ + – ] Незвичайних китів помітили у 2009 році Фото: киты

"Гренландський кит" — Гренландські кити та південні гладкі кити

Вперше цей змішаний вигляд спостерігали у 2009 році. За словами дослідника з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) Девіда Вітроу, вони з колегами перебували у Беринговому морі та шукали арктичних крижаних тюленів.

Проте увагу вчених привернула щось інше — дослідники помітили двох китів, які пливли до них. Вітроу зазначає, що у нього був добрий бінокль, проте він так і не міг упізнати китів, які наближалися до них. Один кит був більший і набагато ширший за сірого кита, мав ракоподібні нарости на рострумі, у нього був відсутній плавець, а загальна форма більше нагадувала гренландського кита.

Тоді вчені зуміли сфотографувати китів та пізніше поділилися знімками з колегами. Вчені досі не знають точно, що це був за вигляд, але припускають, що писання гібрида гренландського та південного гладкого кита підходить найбільше під опис.

[ + – ] Гібрид "північноамериканської" або "канадської" білки-летяги Фото: белка летяга

Північноамериканська білка-летяга

За словами доктора Джеффа Боумана з Міністерства природних ресурсів і сільського господарства Онтаріо, перші гібриди північних і південних білок-летяг почали з'являтися приблизно 1995 року.

У 2009 році Боуман з колегами опублікували статтю, в якій докладно розповіли, як серія теплих зим змусила південних летяг перебратися на північ і розмножитися з північними летягами.

Дослідники відзначають, що гібриди мають форму південних видів, відрізняються сіро-білим хутром, характерним для північних видів. На даний момент гібридний вид становить близько 4% від загальної популяції у цьому районі.

Раніше Фокус писав, що через нагрівання Землі Арктику можуть заполонити ведмеді-гібриди.