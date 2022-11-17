"Пізлі" наступають. Через нагрівання Землі Арктику можуть заполонити ведмеді-гібриди

Першого наполовину гризлі, наполовину білого ведмедя виявили в Арктиці ще 2006 року, але їхня кількість лише зростатиме.

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Підвищення глобальної температури Землі впливає не тільки на людей, а й на все живе на планеті — не стали винятком і одні з найбільших хижаків планети. Через зміни клімату шляхи великих наземних хижаків усе частіше перетинаються, внаслідок чого в Арктиці стає дедалі більше пізлі, або бролярних ведмедів, пише Science Alert.

Перша зустріч людини та пізлі відбулася ще у 2006 році в канадській Арктиці, тоді місцевий мисливець підстрелили ведмедя, який, на диво, не був схожий ні на кого зі своїх родичів. Учені провели аналіз ДНК і виявили, що хижак насправді був наполовину гризлі, на половину білим ведмедем.

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Із того часу в Північній Америці все частіше зустрічають пізлі, а вчені попереджають, що незабаром те саме відбудеться і в Сибіру.

За словами наукового співробітника Сибірського відділення Російської академії наук Інокентія Охлопкова, вже зараз видно, що бурі ведмеді йдуть у тундру — представників цього виду вже бачили в низинах річки Колими, де зазвичай живуть білі ведмеді. Схожа ситуація і в Анабарському районі, Якутія.

Цікаво, що дороги білих і бурих ведмедів насправді розійшлися не так давно — близько 500 тисяч років тому. Незважаючи на те, що ці види рідко спаровуються між собою, вчені вважають, що це може призвести до дуже плідного потомства.

У ході дослідження вчені виявили, що гібридні ведмеді зустрічатимуться все частіше в Арктиці. Справа в тому, що через зміни клімату ареал довкілля бурих ведмедів значно розширюється — вони все частіше переміщуються на північ. Водночас танення морського льоду змушує білих ведмедів переміщатися вглиб суші — в результаті види неминуче зустрічатимуться все частіше.

Зазначимо, раніше дослідження показали, що білі ведмеді можуть опинитися на межі зникнення вже до 2100 року. У відносній безпеці виявляться лише віддалені субпопуляції в найвищих районах Арктики. Однак тепер учені припускають, що через схрещування з бурими ведмедями чистий вид може зникнути з лиця Землі набагато раніше, ніж ми припускали.

Раніше Фокус писав про те, як еволюціонують білі ведмеді, щоби вижити.