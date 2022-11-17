"Пиззли" наступают. Из-за нагрева Земли Арктику могут заполонить медведи-гибриды

Первого наполовину гризли, наполовину белого медведя обнаружили в Арктике еще в 2006 году, но их количество будет только расти.

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Повышение глобальной температуры Земли влияет не только на людей, но и на все живое на планете — не стали исключением и одни из самых крупных хищников на планете. Из-за изменений климата пути крупных наземных хищников все чаще пересекаются, в результате чего в Арктике становится все больше "пиззли" или "бролярных медведей", пишет Science Alert.

Первая встреча человека и "пиззли" произошла еще в 2006 году в канадской Арктике, тогда местный охотник подстрелили медведя, который удивительно не был похож ни на кого из своих сородичей. Ученые провели анализ ДНК и обнаружили, что хищник на самом деле был на половину гризли, на половину белым медведем.

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С тех пор в Северной Америке все чаще встречают "пиззли", а ученые предупреждают, что в скором времени то же самое произойдет и в Сибири.

По словам научного сотрудника Сибирского отделения Российской академии наук Инокентия Охлопкова, уже сейчас видно, что бурые медведи уходят в тундру — представителей этого вида уже видели в низинах реки Колымы, где, как правило, обитают белые медведи. Схожая ситуация и в Анабарском райне, Якутия.

Любопытно, что дороги белых и бурых медведей, на самом деле, разошлись не так уж давно — около 500 тысяч лет назад. Несмотря на то, что эти виды редко спариваются между собой, ученые считают, что это может привести к весьма плодовитому потомству.

В ходе исследования ученые обнаружили, что гибридные медведи будут встречаться все чаще в Арктике. Дело в том, что из-за изменений климата ареал среды обитания бурых медведей значительно расширяется — они все чаще перемещаются на север. В то же время таяние морского льда заставляет белых медведей перемещаться вглубь суши — в результате виды неминуемо будут встречаться все чаще.

Отметим, более ранние исследования показали, что белые медведи могут оказаться на грани исчезновения уже к 2100 году. В относительной безопасности окажутся лишь отдаленные субпопуляции в самых высоких районах Арктики. Однако, теперь ученые предполагают, что из-за скрещивания с бурыми медведями, чистый вид может исчезнуть с лица Земли гораздо раньше, чем мы предполагали.

Ранее Фокус писал о том, как эволюционируют белые медведи, чтобы выжить.